Riftbound превратится в экшн-стратегию с элементами сбора колоды в крупном юбилейном обновлении Summoner's Path ©

К предстоящему юбилею Barrel Smash Studios планирует выпустить крупное обновление для Riftbound в мае, представив два новых режима игры для своей первой игры. Играйте в игру в жанре rogue-lite, насыщенной действием, в которой участвуют ваши любимые элементали, а также новые заклинания, новые улучшения и новые враги. Или выживайте как можно дольше против различных волн нежити в бесконечном режиме выживания.

С пятью элементами, которые нужно объединить, новыми врагами, с которыми нужно столкнуться, и множеством путей, которые нужно выбрать, ни одно прохождение никогда не будет одинаковым

Выберите свой начальный элемент из огня, воздуха и воды, затем создайте свою колоду заклинаний и улучшений из более чем 120 вариантов, сражаясь с обновленными и новыми смертельными врагами. Открывайте сражения, меняющие стратегию, подбирайте редкие заклинания, смешивайте и подбирайте улучшения и даже посещайте магический магазин, создавая непревзойденную боевую силу, чтобы наконец отправить нежить обратно туда, откуда она пришла.

Ожидается, что Riftbound: Summoner’s Path выйдет на ПК (Steam) 9 мая 2023 года в виде бесплатного обновления.