Научно-фантастический хоррор-шутер от первого лица RIPOUT выйдет из раннего доступа Steam 28 мая

3D Realms и Pet Project Games сообщили, что RIPOUT, кооперативный научно-фантастический хоррор-шутер от первого лица, выйдет из раннего доступа Steam для ПК 28 мая 2024 г. Путешествуйте по заброшенным космическим кораблям, наполненным ужасающе смертоносными чудовищами. Одолейте этих ужасных мутантов в одиночку или отрядом из трех человек, прорываясь сквозь врагов в поисках Убежища, последнего оплота человечества.

Версия RIPOUT 1.0 включает в себя новые уровни и совершенно новый тип цели «Зона поражения», а также множество обновлений баланса и качества жизни.

Новые функции версии 1.0