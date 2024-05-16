Научно-фантастический хоррор-шутер от первого лица RIPOUT выйдет из раннего доступа Steam 28 мая

3D Realms и Pet Project Games сообщили, что RIPOUT, кооперативный научно-фантастический хоррор-шутер от первого лица, выйдет из раннего доступа Steam для ПК 28 мая 2024 г. Путешествуйте по заброшенным космическим кораблям, наполненным ужасающе смертоносными чудовищами. Одолейте этих ужасных мутантов в одиночку или отрядом из трех человек, прорываясь сквозь врагов в поисках Убежища, последнего оплота человечества.
Версия RIPOUT 1.0 включает в себя новые уровни и совершенно новый тип цели «Зона поражения», а также множество обновлений баланса и качества жизни.
Новые функции версии 1.0
- Восемь новых уровней для игроков.
- Новый тип цели — Зона поражения: новая цель, в которой игроки должны уничтожить определенное количество врагов на определенном участке уровня.
- Улучшен баланс здоровья и урона противника в зависимости от количества игроков и прогресса в секторе.
- Обновления, повышающие качество жизни, включая настройки чувствительности клавиатуры и контроллера, возможность переключения ADS и многое другое.
- Облачные сохранения
наконец-то облачное сохранение появится , а то 2 раза сохранения терял (