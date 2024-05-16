ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
RIPOUT 24.10.2023
Экшен, Шутер, Ужасы, Инди, От первого лица, Кооператив
6.6 63 оценки

Научно-фантастический хоррор-шутер от первого лица RIPOUT выйдет из раннего доступа Steam 28 мая

monk70
Новости

3D Realms и Pet Project Games сообщили, что RIPOUT, кооперативный научно-фантастический хоррор-шутер от первого лица, выйдет из раннего доступа Steam для ПК 28 мая 2024 г. Путешествуйте по заброшенным космическим кораблям, наполненным ужасающе смертоносными чудовищами. Одолейте этих ужасных мутантов в одиночку или отрядом из трех человек, прорываясь сквозь врагов в поисках Убежища, последнего оплота человечества.

Версия RIPOUT 1.0 включает в себя новые уровни и совершенно новый тип цели «Зона поражения», а также множество обновлений баланса и качества жизни.

Новые функции версии 1.0

  • Восемь новых уровней для игроков.
  • Новый тип цели — Зона поражения: новая цель, в которой игроки должны уничтожить определенное количество врагов на определенном участке уровня.
  • Улучшен баланс здоровья и урона противника в зависимости от количества игроков и прогресса в секторе.
  • Обновления, повышающие качество жизни, включая настройки чувствительности клавиатуры и контроллера, возможность переключения ADS и многое другое.
  • Облачные сохранения
4
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
BoomGoTinko

наконец-то облачное сохранение появится , а то 2 раза сохранения терял (

0