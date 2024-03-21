Критики встретили самурайский экшен Rise of the Ronin без особого восторга

Сегодня истекло эмбарго на обзоры Rise of the Ronin, и первые оценки начинают появляться в сети, создавая довольно неод картину для эксклюзива PS5, с контрастными оценками между светом и тенью.
На момент написания статьи средняя оценка Rise of the Ronin составляет 77 баллов на Metacritic и 75 баллов на OpenCritic (при этом только 59% рекомендуют её к прохождению).
Журналисты положительно отзываются о превосходном качество боевой системы Rise of the Ronin: игра представляет захватывающие и увлекательные бои, и все, что касается этого аспекта, определенно вышло хорошо.
С другой стороны, кажется, что слабые стороны происходят из всего остального, особенно открытой структуры мира, которая выглядит довольно стандартно и не привносит ничего нового. Также техническая реализация не очень впечатлила большинство журналистов.
Если почитать рецензии, то можно увидеть следующее
Rise of the Ronin - это огромный риск для Team Ninja, известной своими более линейными играми в жанре экшена, но это риск, который оправдал себя. У Rise of the Ronin есть много глубины благодаря удовлетворительным сражениям, множеству побочных занятий в трех обширных регионах и множеству отличных персонажей. Эта игра должна стать началом великой новой эры для Team Ninja.
Rise of the Ronin не впечатляет своим открытым миром или графическим качеством, но все еще может предоставить десятки часов увлекательного времяпрепровождения благодаря отличной боевой системе, впечатляющему количеству контента и интересной истории.
Несмотря на крепкую боевую систему и интересное передвижение по миру, к сожалению, Rise of the Ronin - самая неудачная игра Team Ninja за последние годы.
Открытый мир Rise of the Rōnin обширен и насыщен контентом, но это случай, когда количество превышает качество, что частично компенсируется неброской, но технически адекватной боевой системой.
Денях не завезли походу?
Скорее всего так, нынче лишних чемоданов бабла нет. К тому же, судя по игровому процессу, нас ждет очередной "souls like" slasher по типу Nioh.
От разрабов ждали цусиму, а они выкатили ниохти.
Кто от них ждал Цусиму? Очевидно, что они делали Ниох в открытом мире, только без мистического Японского фольклора в виде монстров и тд., не считая гипертрофированных людей.
эти KPИTИHники вечно встречают все игры прохлаДН0 а всё потомуШт люди уже перенасыщены 3D играми плюс многие игрухи реально уже чисто интерактивное кино с элементами управления короче как ни крути и игры проходняк и люди уставшие
Эксклюзив временный и не от внутренних студий чего тут ждать . Графика ps3 боëвка соулс никогда такого не было и вот опять
Ну не очень получилось, та же Цусима+секиро
Что это вообще? Сравните с той же цусимой которая несколько лет назад вышла.
Несмотря на крепкую боевую систему и интересное передвижение по миру, к сожалению, Rise of the Ronin - самая неудачная игра Team Ninja за последние годы.
ЭТО что получаеться она хуже чем НИОХ 2 и WO LONG???это что же за помойка тогда получилась:::::???🤣🤣🤣
Теперь есть золотой стандарт на который нужно ровнять все игры про самураев. Ghost of Tsushima.