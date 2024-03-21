Критики встретили самурайский экшен Rise of the Ronin без особого восторга

Сегодня истекло эмбарго на обзоры Rise of the Ronin, и первые оценки начинают появляться в сети, создавая довольно неод картину для эксклюзива PS5, с контрастными оценками между светом и тенью.

На момент написания статьи средняя оценка Rise of the Ronin составляет 77 баллов на Metacritic и 75 баллов на OpenCritic (при этом только 59% рекомендуют её к прохождению).

Журналисты положительно отзываются о превосходном качество боевой системы Rise of the Ronin: игра представляет захватывающие и увлекательные бои, и все, что касается этого аспекта, определенно вышло хорошо.

С другой стороны, кажется, что слабые стороны происходят из всего остального, особенно открытой структуры мира, которая выглядит довольно стандартно и не привносит ничего нового. Также техническая реализация не очень впечатлила большинство журналистов.

Если почитать рецензии, то можно увидеть следующее

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