Критики встретили самурайский экшен Rise of the Ronin без особого восторга

Сегодня истекло эмбарго на обзоры Rise of the Ronin, и первые оценки начинают появляться в сети, создавая довольно неод картину для эксклюзива PS5, с контрастными оценками между светом и тенью.

На момент написания статьи средняя оценка Rise of the Ronin составляет 77 баллов на Metacritic и 75 баллов на OpenCritic (при этом только 59% рекомендуют её к прохождению).

Журналисты положительно отзываются о превосходном качество боевой системы Rise of the Ronin: игра представляет захватывающие и увлекательные бои, и все, что касается этого аспекта, определенно вышло хорошо.

С другой стороны, кажется, что слабые стороны происходят из всего остального, особенно открытой структуры мира, которая выглядит довольно стандартно и не привносит ничего нового. Также техническая реализация не очень впечатлила большинство журналистов.

Если почитать рецензии, то можно увидеть следующее

Спойлер

Rise of the Ronin - это огромный риск для Team Ninja, известной своими более линейными играми в жанре экшена, но это риск, который оправдал себя. У Rise of the Ronin есть много глубины благодаря удовлетворительным сражениям, множеству побочных занятий в трех обширных регионах и множеству отличных персонажей. Эта игра должна стать началом великой новой эры для Team Ninja.

Rise of the Ronin не впечатляет своим открытым миром или графическим качеством, но все еще может предоставить десятки часов увлекательного времяпрепровождения благодаря отличной боевой системе, впечатляющему количеству контента и интересной истории.

Несмотря на крепкую боевую систему и интересное передвижение по миру, к сожалению, Rise of the Ronin - самая неудачная игра Team Ninja за последние годы.

Открытый мир Rise of the Rōnin обширен и насыщен контентом, но это случай, когда количество превышает качество, что частично компенсируется неброской, но технически адекватной боевой системой.