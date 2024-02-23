Новый дневник разработки Rise of the Ronin посвятили боевой системе

В блоге PS Blog опубликована новая статья, посвященная Rise of the Ronin, экшену с открытым миром от Team Ninja (Nioh, Wo-Long Fallen Dynasty). В данном случае речь идет о подробном рассмотрении оружия и боевых стилей.

Также было опубликовано закулисное видео, посвященное именно боевой системе, которое вы можете посмотреть ниже. В основном в ролике показаны разработчики Rise of the Ronin, но нашлось место и для геймплея.

Поясняется, что в Rise of the Ronin можно истощать "Ки" противника, чтобы нанести ему большой урон критическим ударом (что уже встречалось в предыдущих боевых системах Team Ninja). Разумеется, наша "Ки" тоже может быть истощена, и это лишает нас возможности атаковать и защищаться.

Тогда мы можем использовать действие "Встречная искра" или парирование, чтобы отклонять удары противника, оставляя их уязвимыми для нанесения урона и уменьшая максимальное количество "Ки". К этому добавляются боевые навыки, наносящие большой урон.

По мере продвижения в Rise of the Ronin мы изучаем различные боевые стили, посвященные различным видам оружия. Они делятся на Тен (небо), Ци (земля) и Джин (человек). Использование лучшего из них против каждого врага помогает в бою и делает парирование более эффективным.

В Rise of the Ronin мы можем использовать такие боевые стили, как:

Стиль Мумио - универсален и идеально подходит для парных боев

Стиль Хокусин Итто - чтобы ошеломить противника множеством быстрых атак

Стиль Ягю Синкаге - для мощных ударов, созданный знаменитым военным инструктором клана Токугава (династия, правление которой заканчивается в Rise of the Ronin).

Всего в Rise of the Ronin будет девять категорий оружия, включая двойные клинки, сабли, двуручные мечи и одачи.

Также будет оружие дальнего боя, например, лук для скрытных атак. Пистолеты, напротив, идеально подходят для того, чтобы дольше оглушать врагов и атаковать их, чтобы снизить "Ки". У нас также будут зажигательные трубки, чтобы уничтожать группы врагов или взрывать бочки с порохом.

Кроме того, мы сможем использовать крюк-кошку не только для исследования, но и для сражений. Мы сможем бросать бочки во врагов или использовать его, чтобы быстро приближаться к противникам и атаковать их. Цель разработчиков Rise of the Ronin - создать боевую систему с множеством возможностей и не заставлять вас сражаться заранее определенным образом.