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Rise of the Ronin 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.9 103 оценки

Приключенческий экшен Rise of the Ronin получил релизный трейлер

butcher69
Новости

Издательство Sony Interactive Entertainment и компания-разработчик Team NINJA выпустили релизный трейлер приключенческого экшена с открытым миром Rise of the Ronin, который получил название "The Aftermath".

Игра перенесет игроков в Японию 1863 года, времена деспотичного правления сёгуната Токугава. После трех столетий тирании сёгуната Токугава на границы Японии прибывают "Черные корабли Запада", что влечет за собой серию волнений и беспорядков. В условиях хаоса войны, эпидемий и политического раздора безымянные воины вынуждены прокладывать свой собственный путь, держа в своих руках судьбу страны.

Rise of the Ronin выйдет для PlayStation 5 22 марта.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Janekste
на границы Японии прибывают "Черные корабли Запада", что влечет за собой серию волнений и беспорядков.

Эти так называемые корабли в реальности прибыли в Японию с ультиматумом. Либо вы, японцы, открываете нам свои порты для торговли и учитесь демократии, либо мы, США, решим вопрос Японии с помощью военной силы. Таково было требование США японцам. Испугавшись технологичного превосходства чужаков, Япония официально впервые прогнулась перед штатами из-за страха быть завоёванной и порабощённой. Ведь не так давно в опиумных войнах Китай потерпел сокрушительное поражение и был порабощён западом. Япония не хотела такой же судьбы для себя. Страшное было время. И кстати, все эти волнения и беспорядки в Японии того времени были спровоцированы штатами.

Короче, я хочу сказать, что события игры Rise of the Ronin происходят в очень интересный исторический период. Если у разработчиков с фантазией всё в порядке, тогда они нам покажут очень интересный мир периода, когда средневековая нищая отсталая Япония неожиданно столкнулась с топовыми западными технологиями, против которых доспехи и клинки самураев бессильны.

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