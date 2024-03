Приключенческий экшен Rise of the Ronin получил релизный трейлер

Издательство Sony Interactive Entertainment и компания-разработчик Team NINJA выпустили релизный трейлер приключенческого экшена с открытым миром Rise of the Ronin, который получил название "The Aftermath".

Игра перенесет игроков в Японию 1863 года, времена деспотичного правления сёгуната Токугава. После трех столетий тирании сёгуната Токугава на границы Японии прибывают "Черные корабли Запада", что влечет за собой серию волнений и беспорядков. В условиях хаоса войны, эпидемий и политического раздора безымянные воины вынуждены прокладывать свой собственный путь, держа в своих руках судьбу страны.

Rise of the Ronin выйдет для PlayStation 5 22 марта.