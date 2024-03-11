Шикарный постер Rise of the Ronin украсил обложку журнала Famitsu

В сети появились описание и обложка свежего выпуска авторитетного японского журнала Famitsu, который посвящен играм. Центральной темой этого номера станет исторический экшен Rise of the Ronin от разработчиков из студии Team Ninja. В честь этого, постер игры с изображением ключевых персонажей украсил обложку всего журнала.
Как сообщается, выпуск журнала № 1841 будет в большей мере посвящен предварительному взгляду на Rise of the Ronin. В рамках этого номера появятся эксклюзивные подробности разработки нового экшена и комментарии разработчиков об открытом мире, а также о дополнительных активностях во время прохождения основной истории. Вместе с этим читателей обещают детально познакомить с персонажами и особенностями эпохи Эдо.
Выпуск Famitsu, посвященный Rise of the Ronin, должен выйти уже в этот четверг, 14 марта. За несколько дней до этого, 12 марта, в сети должны появиться ранее обзоры на игру с демонстрацией прохождения первых часов игры.
Полноценные рецензии стоит ждать только за день до релиза проекта, выход которого запланирован на 22 марта.
Ничего шикарного. Стандартный.
Давайте ребятки-котятки оттестите игрушку как надо, что б Я боярин потом горя не знал) Удачи
Ок. Протестируем, чтобы вам удобно было потом играть, ну а чтобы бета тест выявил все проблемы, думаю года 3 нам хватит для этого)))...
Этот кал не нужен на ПК, а вот тусиму ждём в мае прям очень, но сначала хорайзен 2
На данный момент это не актуально, так как сейчас запретный запад выйдет, в мае цусима, осенью обещают просто огромное количество новых игр, тот же ждалкер 2, так что этот год ну точно уже занят под завязку, ну и вишенка на торте новый код в начале зимы. но лайк тебе Я всё равно поставил)
Ну и хорошо тогда, а мы пока потестируем Ронина и Stellar Blade, а то в этом году пока до лета больше ничего и не выходит, даже из мультиплатформы, надежда что Сони скоро анонсирует что-то на осень и зиму, а то только Black Myth: Wukong выходит и все, ну это из интересных лично для меня. Лайк поставил тоже, не люблю быть должником))).
Кал у тебя в голове
стильно так