Шикарный постер Rise of the Ronin украсил обложку журнала Famitsu

В сети появились описание и обложка свежего выпуска авторитетного японского журнала Famitsu, который посвящен играм. Центральной темой этого номера станет исторический экшен Rise of the Ronin от разработчиков из студии Team Ninja. В честь этого, постер игры с изображением ключевых персонажей украсил обложку всего журнала.

Как сообщается, выпуск журнала № 1841 будет в большей мере посвящен предварительному взгляду на Rise of the Ronin. В рамках этого номера появятся эксклюзивные подробности разработки нового экшена и комментарии разработчиков об открытом мире, а также о дополнительных активностях во время прохождения основной истории. Вместе с этим читателей обещают детально познакомить с персонажами и особенностями эпохи Эдо.

Выпуск Famitsu, посвященный Rise of the Ronin, должен выйти уже в этот четверг, 14 марта. За несколько дней до этого, 12 марта, в сети должны появиться ранее обзоры на игру с демонстрацией прохождения первых часов игры.

Полноценные рецензии стоит ждать только за день до релиза проекта, выход которого запланирован на 22 марта.