Стали известны дата предварительной загрузки и размер скачиваемых файлов Rise of the Ronin

Приближается день релиза Rise of the Ronin, и в базе данных PSN появляются подробности предварительной загрузке и весе, то есть объеме данных, необходимых для загрузки и установки игры, которая потребует много места на PS5.

Данными по традиции поделился аккаунт PlayStation Game Size в Х/Твиттере. Как мы видим, Rise of the Ronin потребует от вас загрузки 96, 343 ГБ данных, что представляет собой одну из крупнейших игр среди эксклюзивов для PS5.

Версия, которая будет доступна в предварительной загрузке, будет 1.001.001, за исключением каких-либо дальнейших обновлений в дополнение к возможному патчу в день релиза. В любом случае также подтверждено время, когда пользователям станет доступа предварительная загрузка – в полночь 15 марта, за неделю до релиза 22 марта.