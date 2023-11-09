Gearbox официально анонсировала мобильную версию игры Risk of Rain

Вчерашняя утечка о мобильном спин-оффе Risk of Rain быстро подтвердилась. Разработчики из студии Hopoo Games совместно с FRIMA Studio выпустят мобильную игру под названием Risk of Rain: Hostile Worlds. Проект скоро появится на устройствах под управлением iOS и Android. Пока перед нами дебютный трейлер проекта и его первые детали.

За техническую часть Risk of Rain: Hostile Worlds будет отвечать FRIMA Studio, которая ранее заявила о переносе крупных IP на мобильные устройства, включая Fortnite. Разработчики в команде оказались большими фанатами Risk of Rain еще с оригинальной игры, поэтому были рады сотрудничеству с Hopoo Games для запуска мобильной версии.

Risk of Rain: Hostile Worlds описывается как "побочный сиквел", действия которого разворачиваются в той же временной шкале, что и Risk of Rain 2, но с фокусом на другую историю. Игра представляет собой приключенческий экшен, в котором основной акцент сделан на навыках и разнообразных героях с уникальным снаряжением.

Мобильная версия Risk of Rain обещает выйти на мобильные платформы скоро. Модель распространения проекта пока остается неизвестной, скорее всего, это будет бесплатная игра с микротранзакциями.