Генеральный директор Arrowhead признал, что команда переборщила с балансом в Helldivers 2

С момента выхода Helldivers 2 игра получила множество патчей разного масштаба. Практически в каждом обновлении разработчики из Arrowhead Game Studios уделяли внимание общему балансу игрового процесса. Такое внимание к эффективности предметов, оружия и других геймплейных аспектов достойно отдельной похвалы, однако далеко не всем игрокам нравится такой подход. В сообществе считают, что балансные патчи "лишают игру веселья", и с этим согласился генеральный директор студии Йохан Пилестедт.
В разговоре с одним из игроков шутера Пилестедт признался, что баланс в Helldivers 2 зашел слишком далеко. По словам генерального директора Arrowhead, он осведомлен о реакции сообщества на некоторые спорные балансные изменения. Пилестедт также, как и игроки, разочарован текущим подходом команды разработчиков к балансировке.
Я думаю, что в некоторых областях мы зашли слишком далеко. Поговорим с командой о подходе к балансу. Такое ощущение, что каждый раз, когда кто-то находит что-то забавное, веселье исчезает.
— написал Йохан Пилестедт.
Руководитель студии отметил, что разработчики слишком сконцентрировались на показателях урона от оружия. Возможно, это было небольшой ошибкой, и в качестве решения проблемы он продвигает идею сосредоточиться на других показателях. Это означает, что в будущем в Helldivers 2 может снизиться акцент на балансе и появится больше веселых предметов.
Что там по продажам в недоступных регионах?
Круто что разраб о таких вещах заботится.
Жуки слишком быстро кончились
Когда там новый батл пасс?