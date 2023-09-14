Для бит-эм-апа River City: Rival Showdown вышел обзорный трейлер

Издательство Arc System Works и разработчик APlus Games выпустили пятиминутный трейлер «Введение в игру» для версий River City: Rival Showdown для PlayStation 4, Switch и ПК.
River City: Rival Showdown, выпущенная в Японии в честь 30-летия серии Kunio-Kun, берет оригинальную историю River City Ransom и добавляет множество сюжетных путей, несколько концовок и динамическую боевую систему, которая развивает серию Kunio-Kun в новое, интересное направление.
Однажды ночью на Кунио нападают два загадочных человека. Вдобавок ко всему, девушка Рики исчезла, и Кунио предстоит выяснить правду. У Кунио есть всего три дня, чтобы разгадать тайну, и ему понадобится ваша помощь, чтобы уничтожить всех, кто встанет на его пути. Взгляните на знакомые лица из игр River City и познакомьтесь с новыми в этой динамичной ролевой игре в жанре бит-эм-ап.
River City: Rival Showdown выйдет для PlayStation 4, Switch и ПК в Steam 12 октября по всему миру.
дучше б продолжение про bad dudes, crime fighters, bare knukle