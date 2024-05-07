Rocksmith+ выйдет в Steam

Следующим проектом Ubisoft, доступным в Steam, станет Rocksmith+, отмеченный наградами сервис обучения музыке, который позволяет быстро научиться играть на гитаре и фортепиано, в любое время и в любом месте, предоставляя вам больше инструментов по цене одного.

Откройте для себя растущую библиотеку песен таких известных исполнителей, как Metallica, Green Day, Coldplay, Билли Джоэл и многих других.

Наслаждайтесь инструментами тренировки, которыми вы можете управлять, такими как повторитель риффов и адаптивная сложность, чтобы отточить свои навыки.

Учитесь в своем собственном темпе с персонализированной обратной связью в реальном времени и практикой исполнения песен.

Используйте электрические, акустические и бас-гитары или фортепиано и клавишные.

Rocksmith+ выйдет на ПК (Steam), но даты выходы у игры пока нет. Эта игра доступна на iOS, Android и ПК (Ubisoft Connect).