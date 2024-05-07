Rocksmith+ выйдет в Steam

Следующим проектом Ubisoft, доступным в Steam, станет Rocksmith+, отмеченный наградами сервис обучения музыке, который позволяет быстро научиться играть на гитаре и фортепиано, в любое время и в любом месте, предоставляя вам больше инструментов по цене одного.
- Откройте для себя растущую библиотеку песен таких известных исполнителей, как Metallica, Green Day, Coldplay, Билли Джоэл и многих других.
- Наслаждайтесь инструментами тренировки, которыми вы можете управлять, такими как повторитель риффов и адаптивная сложность, чтобы отточить свои навыки.
- Учитесь в своем собственном темпе с персонализированной обратной связью в реальном времени и практикой исполнения песен.
- Используйте электрические, акустические и бас-гитары или фортепиано и клавишные.
Rocksmith+ выйдет на ПК (Steam), но даты выходы у игры пока нет. Эта игра доступна на iOS, Android и ПК (Ubisoft Connect).
Если кому эта тема интересна, то рекомендую обратить внимание (вместо этой игры) на такую штуку, как Tonelib Jam - там есть встроенный 3D-режим, едва отличимый от этой игрушки (хотя, на самом деле, это довольно несерьезный подход). При этом это полноценный просмотрщик-редактор табулатур и нот, причем со встроенным VST-процессором эффектов (Tonelib GFX - сам по себе просто "огонь" этот проц), драм-машиной, возможностью записи сигнала в моно и стерео, в т.ч. и чистого (DI). Есть возможность и внешние плагины подрубить (но я сам этим не пользуюсь). При этом на любую часть табулатуры можно повесить отдельные гитарные эффекты с GFX'a и они будут переключаться в процессе исполнения сами. При этом спокойно продается в России официально и есть "родные" версии не только на "Винду", но и на Linux'ы. Короче говоря, штука реально шикарная, и лучшая замена не только Rocksmith, но и GuitarPro, причем за гораздо меньшие деньги. Сам пользуюсь около года (Linux-версией). Почему это лучше, чем Rocksmith? Как минимум, тем, что в Rocksmith Вы еще каждую песню будете отдельно докупать как DLC, а в те же GuitarPro и Tonelib Jam можно просто открыть любую табулатуру с того же Ultimate-Guitar'a легально и совершенно бесплатно (а их в сети миллионы и, практически, на любую песню или трек). Единственное, чего мне в Jam реально не хватает - это светлой темы оформления (она там только темная).
спасибо, гляну)
хочешь сказать что в этой проге можно проигрывать табы сразу с нормальным гитарным звуком, а не как в гтп6?
Нет, сразу с гитарным звуком не получится ни в одной программе проигрывать табы, т.к. в файлах с табами для записи нот используется MIDI - поэтому файлики так мало "весят". При их проигрывании в таких прогах используется синтезатор, который ноты MIDI озвучивает - какие-то чуть лучше звучат, какие-то чуть хуже. Но суть у них у всех всегда одна - дать общее представление о том, как это должно звучать.
А я имел в виду то, что в Tonelib Jam есть возможность использовать эффекты встроенного в саму эту программу гитарного процессора Tonelib GFX, который "вшит" уже внутрь нее. Т.е. когда Вы открываете в Jam'e какой-нибудь файл с табами, Вы увидете, конечно, и сами табы, и сможете их как обычно проигрывать (в MIDI), но при этом можно вверху нажать "Play Along FX" и откроется процессор эффекторв Tonelib GFX, где можно "накрутить" себе звук, который будет издавать Ваша гитара.
Т.е. фишка Джема в том, что это программа не просто просмотра или редактирования табов, но прямо сходу и программа для того, чтобы можно было прям под открытые табы играть на гитаре. Т.е. у меня это выглядит так: к компу подключена бюджетная внешняя аудиокарта (M-Audio M-Track Duo, но подходит почти любая по-сути) по USB. В эту аудиокарту "воткнута" сама гитара по обычному гитарному проводу (большой JACK 6,3). В Tonelib Jam в настройках выбрана как источник входной именно эта аудиокарта. И вот я открываю файл с табами и вижу перед собой, собственно то, ЧТО я собираюсь выучить или играть. Я выбираю вверху в меню "Play Along FX" и мне открывается гитарный процессор эффектов (GFX) - там я либо готовые пресеты заводские выбираю, либо сам по своему вкусу "наруливаю" тот звук, который я хочу от гитары получить - соответственно, такой, который под песню подходит, на мой взгляд. Закрываю процессор и вижу, что выбранный эффект "приклеился" сверху.
И теперь я могу играть на подключенной к компу гитаре и слышать тот звук, который я себе "накрутил". Одновременно с этим я вижу перед собой табулатуру и ноты (если нужно), и могу их просматривать и редактировать, включать метроном, драм-машину и т.п. - все в одной программе. При этом слышу все, что играю, прямо тут. Т.е. мне не надо отдельно на компе открывать в чем-то табулатуру, отдельно как-то подключать гитару и тонну оборудования к ней. Я просто подключаю гитару к компу и запускаю прогу, где все это соединяется вместе, и играю. Как-то так. Встроенный гитарный процессор заменяет тонные оборудования, которые я никогда не смог бы себе позволить в, что называется, физическом виде - тут все максимально приближенно моделируется процессором и я могу комбинировать все гитарные "железки" как мне вздумается (их там очень много). При необходимости прямо в этой же программе можно и записывать звук исполнения (вместе со звуком табов и битов / метронома или без них; с эффектами гитарного процессора или просто чистый гитарный сигнал без всего)
Денег, кстати, прога не просит очень настойчиво - после пробных 15 дней полнофункциональных она просто на старте будет на 15 секунд выдавать сообщение, что, мол, период пробный закончился, купите меня, пожалуйста. Но при этом там же написано, что можно пользоваться софтиной дальше, и разрабы ничем ее не ограничивают (кроме этого 15-секундного сообщения). За это я им готов руку пожать - я сначала несколько месяцев пробовал совершенно спокойно, и, в принципе, мог бы дальше пользоваться, ни копейки не заплатив, но я просто понял, что мне эта штука реально нужна на постоянной основе, и она стоит своих денег, поддержу разрабов. В итоге купил себе на ДР. Сам процессор Tonelib GFX еще и отдельным приложением продается и в виде VST-плагина (если надо его отдельно от Jam'a). И еще есть Tonelib Metal - это просто тоже процессор эффектов, но в нем все усилители и "железо" чисто под метал заточены, т.е. он гораздо более узконаправлен, в отличие от Tonelib GFX. Metal я себе тоже купил (он самый дешевый), но вижу, что им пользуюсь мало очень - почти всегда хватает GFX'a, т.к. там под любые жанры все есть.
ну так я тут не вижу какой то разницы, с тем же успехом я могу играть через Bias FX2 с параллельно проигрывающими табами в гтп
Ну её нафиг эту часть...
Ибо:
1) требует ПОСТОЯННОЕ подключение к инету
2) требует подписку
Пойду лучше в прошлые две игры серии позалипаю...
На фортепиано посмотрел, да хрен ты так научишься, когда столько разноцветного.
Круто!
Что толку то? Оно работает ведь только со специальным кабелем. Который нам никто не предоставит.
На мой взгляд как способ научиться играть на инструменте это сомнительный путь. Лучше найдите учителя, будет быстрее, правильнее и интереснее. Если же хочется просто аркадного удовольствия, то та же Guitar Hero (или её аналог Clone Hero) весьма хороша для этого (и инструмент/контроллер покупать не понадобится, достаточно клавиатуры).
Старая часть Rocksmith отвратительно работает на ПК без танцев с бубном (или спец. адаптера за который нужно отвалить денег, который по сути просто внешняя звуковая карта).