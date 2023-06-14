Rogue Legacy 2 получила новый трейлер к выходу в PlayStation Plus 20 июня ©

Rogue Legacy 2 выйдет в качестве игры для PlayStation Plus 20 июня. Cellar Door Games представила все последние обновления контента, чтобы привести выпуск PlayStation 4 и 5 в соответствие с существующими платформами, и отмечает это событие новым трейлером.

В версии для PlayStation будет представлено последнее крупное обновление Rogue Legacy 2, «Лебединая песня», в котором представлены 3 новых особых режима игры («Настоящий разбойник», «Танатофобия», «Тана-двуфобия»), 3 новых легендарных оружия и новая встреча с боссом. В сочетании с предыдущим обновлением Fabled Heroes, выпуск PlayStation предлагает определяющий опыт для генеалогического rogue-LITE.

С момента выхода Rogue Legacy 2 в ранний доступ в 2020 году она получила 10 крупных обновлений, получила более 12 000 отзывов в Steam (93% — очень положительные), вышла на трех платформах и имеет средний рейтинг Open Critic 89%.