Ремейк стратегии Romance of the Three Kingdoms 8 отложен до второй половины 2024 года

Компания Koei Tecmo объявила, что выход стратегии Romance of the Three Kingdoms 8 Remake, разработанной Коу Сибусавой, отложен с начала 2024 года до просто 2024 года, то есть на неопределенное время позже в этом году.

Ниже вы можете ознакомиться с переводом заявления продюсеров, сделанным Рюдзи из нашей команды:

Мы объявили, что выход Romance of the Three Kingdoms 8 Remake ранее был запланирован на начало 2024 года, но мы решили изменить дату релиза на 2024 год. Поскольку это первый масштабный ремейк серии Romance of the Three Kingdoms, мы решили, что нам нужно еще больше улучшить качество, чтобы создать контент, который удовлетворит поклонников. Дата выхода будет объявлена позже, поэтому, пожалуйста, подождите некоторое время. Мы приносим извинения всем, кто с нетерпением ждал выхода игры. Мы продолжим улучшать игру, чтобы компенсировать ожидание, поэтому мы ценим ваше терпение.

В ремейке Romance of the Three Kingdoms 8 количество офицеров увеличено с 600 до 1 000, что дает новые события и возможности для отношений, которых не было в оригинальной игре. Кроме того, в разделе "Сценарии всех периодов" теперь представлено более 55 сценариев, в том числе вымышленных, что стало самым большим количеством вариантов в серии. Таким образом, игроки могут выбрать любого офицера и временной период, в котором они хотели бы начать игру.

Ремейк отличается новым визуальным оформлением и озвучкой, причем первое сочетает в себе 2D- и 3D-рисунки. Анимационные ролики будут полностью озвучены для важных событий.

Карта полей сражений стала не только двухмерной, но и сочетает в себе 2D и 3D: пейзажи выполнены в виде рисунков тушью, а поля сражений созданы с использованием "новейших 3D-технологий".

Сражения будут значительно перестроены, улучшен темп и баланс. Тем не менее, игра остается пошаговой, сохраняя такие ключевые особенности, как доступность для новичков и использование рельефа местности.

Новая функция - Tales, позволяющая "игрокам проверить условия, результаты и разветвления различных событий, чтобы знать, как вызвать нужные им события или как вообще избежать других событий". Отображаются как исторические, так и общие события, что обеспечивает прозрачность развития.

Romance of the Three Kingdoms 8 Remake выйдет в цифровом формате для Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 и PC через Steam.