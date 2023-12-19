Ролевая игра SAND LAND получила новый геймплейный трейлер

Издатель Bandai Namco и разработчик ILCA выпустили новый трейлер игрового процесса SAND LAND, предстоящей ролевой игры, основанной на манге Акиры Ториямы.

Sand Land — это японская ролевая игра, которая погружает игроков в пустынный мир, страдающий от нехватки воды как среди людей, так и среди демонов. В роли принца-изверга Вельзевула, шерифа Рао и демона Вора, вы отправитесь в поиски легендарного источника воды, который спрятан где-то в бескрайней пустыне.

Протагонист Вельзевул может проводить комбо с помощью обычных атак или активировать мощные приемы, получаемые с помощью дерева навыков. Для борьбы с крупными противниками рекомендуется использовать транспортные средства. Можно использовать несколько типов, включая танки, джамп-бот, мотоциклы, двуногий боевой робот и парящий.

SAND LAND разрабатывается в версиях для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и PC (Steam). Дата релиза пока не объявлена.