Полная версия изометрической ролевой игры Sands of Aura стала доступна для ПК

Издатель инди-игр из Мадрида (Испания) Freedom Games и разработчик инди-игр из Калвер-Сити (Калифорния, США) Chashu Entertainment сегодня сообщили, что вышла полная версия их изометрического ролевого экшена Sands of Aura для ПК в Steam и EGS.

Погруженная в полную тьму после того, как песочные часы времени разбились, теперь покрытая песком земля Таламхель ждет спасителя. Сразитесь с развращающей Ночной чумой, чтобы вернуть миру свет, будучи молодым членом Ордена Рыцарей Остатка, последней стены защиты человечества. Проложите индивидуальный курс без простых подсказок и узнайте, что лежит за горизонтом песка.

Отправьтесь в приключение по ярким, полным сокровищ островам и сразитесь с грозными врагами, чтобы получить награды. Бросьте вызов самым могущественным противникам и получите самую ценную добычу. Побеждайте культистов судного дня, падших королей и бесчеловечных противников, выходя за пределы всех возможностей с помощью идеального сочетания семи различных боевых стилей, впечатляющих наборов брони и мощных магических дополнений.

Направляйте беженцев в убежище Звездный Шпиль и принимайте трудные решения, чтобы определить, кто намерен присоединиться к сообществу... и кто намерен проникнуть в него. Восстановите это убежище, чтобы разблокировать эксклюзивное оборудование и уникальные услуги от новых жителей, решать судьбы других и познакомиться с моральной серостью, омрачающей каждую встречу.