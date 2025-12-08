Saros получила возрастной рейтинг 15+ от тайваньского возрастного агентства

Издание Gematsu сообщает о том, что тайваньское рейтинговое агентство присвоило возрастной рейтинг 15+ игре Saros - предстоящему научно-фантастическому экшену от студии Housemarque и компании Sony. Скорее всего уже в ближайшее время откроются предварительные заказы, а новый трейлер могут показать на предстоящей The Game Awards 2025.

Действие игры происходит на планете Каркоза, над которой нависла угроза таинственного затмения. Игроку предстоит управлять Арджуном Девраджем, стражем Солтари, отправившимся искать ответы на заброшенной инопланетной колонии.

Релиз игры состоится 20 марта 2026 года на PS5.