Патч 8.2.0 для Satisfactory обновляет игру до Unreal Engine 5.2.1 ©

Если говорить более подробно о технических деталях, то Unreal Engine 5.2.1 будет предлагать параллельное смешивание постобработки и виртуальные текстуры для HLOD. Более того, это позволит кэшировать PSO как средство устранения заиканий при компиляции шейдеров. Компьютерные геймеры также могут рассчитывать на многочисленные оптимизации памяти Chaos, памяти текстур и памяти Mesh.

Кроме того, обновление 8.2.0 содержит ряд улучшений звука. Например, он заменяет некоторые аудиофайлы для Трактора и Грузовика, а также настраивает и корректирует их звук.

Наконец, патч 8.2.0 содержит многочисленные улучшения качества жизни и исправляет множество ошибок и проблем. Желающие могут найти полный список изменений здесь.