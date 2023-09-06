Создатель Scarlet Nexus выразил желание сделать продолжение игры

В далёком будущем в мозге человека был обнаружен псионный гормон, дающий людям экстрасенсорные силы и изменяющий вид мира, в котором мы его знаем.

В то время, как человечество вступало в эту новую эру, безумные мутанты, известные как «Другие», начали спускаться с небес и жаждут человеческих мозгов. Правительство спешно собирает армию из научившихся управлять своими экстрасенсорными способностями воинов и пытается дать монстрам достойный отпор.

Возьмите на себя роль Юито Сумераги, новобранца в OSF, стремящегося стать элитным псионистом, как тот, который спас его в детстве. Вооружившись талантом психо-кинезиса, вам необходимо исследовать футуристический город Нью-Химука и открыть для себя тайны будущего мира, находящегося между технологиями и экстрасенсорными способностями.