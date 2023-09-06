Создатель Scarlet Nexus выразил желание сделать продолжение игры

С момента выхода JRPG Scarlet Nexus от Bandai Namco прошло уже более двух лет, но ее геймдиректор Кенджи Абабуки не забыл о ней.
Если вы знакомы с игрой, то, возможно, знаете, что господин Анабуки еще до ее выхода ежедневно писал о ней в Twitter (теперь X), предоставляя информацию и изображения персонажей и сюжета.
Многие, вероятно, не знают, что он продолжал писать и после выхода игры, регулярно публикуя сообщения каждый день вплоть до сегодняшнего дня. Сегодня отмечается 1000-й твит (или пост, поскольку за прошедшее время Twitter сменил название).
Отмечая это довольно внушительное число, господин Анабуки в довольно резких выражениях заявил о своем желании сделать продолжение игры, а также опубликовал иллюстрацию выше, на которой изображен актерский состав Scarlet Nexus.
День 1000!!! Огромное спасибо за 1000 дней! Я посвящу свою жизнь как разработчик тому, чтобы однажды сделать продолжение!
Если вы еще не знакомы с игрой, то она была выпущена в июне 2021 года для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC в рамках продолжающейся работы Bandai Namco по созданию и запуску новых IP собственными силами.
Было бы хорошо. Но если такое случится, то не скоро. Там еще Code Vein ожидает продолжения. Мне кажется с большей вероятностью стоит ожидать новую часть God Eater.
Как по мне игра вышла средней как по мне вся игра эта реклама аниме