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Scarlet Nexus 25.06.2021
7.3 244 оценки

Создатель Scarlet Nexus выразил желание сделать продолжение игры

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butcher69
Новости

С момента выхода JRPG Scarlet Nexus от Bandai Namco прошло уже более двух лет, но ее геймдиректор Кенджи Абабуки не забыл о ней.

Если вы знакомы с игрой, то, возможно, знаете, что господин Анабуки еще до ее выхода ежедневно писал о ней в Twitter (теперь X), предоставляя информацию и изображения персонажей и сюжета.

Многие, вероятно, не знают, что он продолжал писать и после выхода игры, регулярно публикуя сообщения каждый день вплоть до сегодняшнего дня. Сегодня отмечается 1000-й твит (или пост, поскольку за прошедшее время Twitter сменил название).

Отмечая это довольно внушительное число, господин Анабуки в довольно резких выражениях заявил о своем желании сделать продолжение игры, а также опубликовал иллюстрацию выше, на которой изображен актерский состав Scarlet Nexus.

День 1000!!! Огромное спасибо за 1000 дней! Я посвящу свою жизнь как разработчик тому, чтобы однажды сделать продолжение!

Если вы еще не знакомы с игрой, то она была выпущена в июне 2021 года для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC в рамках продолжающейся работы Bandai Namco по созданию и запуску новых IP собственными силами.

8
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
AxelDevil

Было бы хорошо. Но если такое случится, то не скоро. Там еще Code Vein ожидает продолжения. Мне кажется с большей вероятностью стоит ожидать новую часть God Eater.

5
Лобо

Как по мне игра вышла средней как по мне вся игра эта реклама аниме

-2