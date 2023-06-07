Scathe: Enforcer Edition выходит с новыми режимами, модификаторами игрового процесса и другими улучшениями

Ведущий британский издатель игр Kwalee и разработчик из трех человек Damage State представили окончательное обновление Scathe, адреналинового шутера от первого лица. Обновление содержит два новых режима — спидран и аркадный, а также пользовательские модификаторы и различные улучшения, настройки и исправления ошибок.
В новом обновлении добавлены следующие функции:
- Спидран режим – пришло время дать волю своей лучшей «беги и стреляй» в совершенно новом режиме Speedrun. Сразитесь с каждым из Стражей в их собственной схватке, разработанной и готовой к установлению рекордов.
- Аркадный режим – совершенно новый урезанный дзен-режим Scathe. Примите тьму и сосредоточьтесь только на кроваво-красных Демонах перед вами. Вам нужно продолжать двигаться, чтобы набрать высший балл, или вы будете убиты.
Модификаторы:
Scathe теперь имеет пользовательские модификаторы, чтобы настроить игру по-своему.
- Все оружие (начните игру с любым оружием, включая заклинания)
- Непобедимость (просто безостановочная смерть демонам)
- Постоянный режим демона (примите режим демона - навсегда)
- Бесконечные жизни (забудьте о контрольных точках, просто возродитесь там, где вы были)
- Демоническая перегрузка (играйте с большим количеством демонов, появляющихся вокруг вас)
- Бесконечные боеприпасы (забудьте о боеприпасах, вы не ограничены)