Scathe: Enforcer Edition выходит с новыми режимами, модификаторами игрового процесса и другими улучшениями ©

Ведущий британский издатель игр Kwalee и разработчик из трех человек Damage State представили окончательное обновление Scathe, адреналинового шутера от первого лица. Обновление содержит два новых режима — спидран и аркадный, а также пользовательские модификаторы и различные улучшения, настройки и исправления ошибок.

В новом обновлении добавлены следующие функции:

Спидран режим – пришло время дать волю своей лучшей «беги и стреляй» в совершенно новом режиме Speedrun. Сразитесь с каждым из Стражей в их собственной схватке, разработанной и готовой к установлению рекордов.

Аркадный режим – совершенно новый урезанный дзен-режим Scathe. Примите тьму и сосредоточьтесь только на кроваво-красных Демонах перед вами. Вам нужно продолжать двигаться, чтобы набрать высший балл, или вы будете убиты.

Модификаторы:

Scathe теперь имеет пользовательские модификаторы, чтобы настроить игру по-своему.