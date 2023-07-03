Авторы ролевого приключения Sengoku Dynasty запустили серию роликов о ключевых особенностях ©

Авторы Sengoku Dynasty, предстоящего ролевого приключения в сеттинге Японии от разработчика Superkami и издателя Toplitz Productions, показали первый эпизод своего нового серии Pillars of the Rising Sun. Согласно новому сообщению в блоге на Steam, серия расскажет о "важнейших зданиях, их функциях и о том, как вы можете использовать их в своих интересах".

В настоящее время Sengoku Dynasty должна выйти в 3 квартале 2023 года. Она будет доступна на ПК, и вы можете заказать игру на Steam уже сейчас.

Колокольни кажутся незначительной особенностью для Sengoku Dynasty, которая отличается обширным открытым миром. На самом деле, оказывается, что колокольни будут центром каждой деревни. Игроки должны будут строить в пределах ее радиуса, а новые башни можно будет открывать, выполняя задания. Согласно сегодняшнему трейлеру, новые башни можно будет размещать "где угодно", что подразумевает необычайную свободу.

Окружение стало еще одним ярким моментом в сегодняшнем трейлере. Местность имеет ярко выраженную индивидуальность, наполненную пышной и уникальной листвой. Она также демонстрирует смену времен года и привлекательную цветовую палитру.