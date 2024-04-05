Боевые сцены в Senua's Saga: Hellblade 2 полностью сделаны с захватом движения

Оригинальная Hellblade получила множество похвал - от достоверного изображения проблем психического здоровья и увлекательного сюжета до некоторых технических достижений и многого другого, но одной из областей, где игра подвергалась критике, была ее боевка. Похоже, что в грядущем сиквеле Senua's Saga: Hellblade 2 разработчик Ninja Theory намерен внести некоторые значительные улучшения, даже если общий стиль боя останется прежним.

В недавней статье, опубликованной на Xbox Wire, появились новые подробности о том, какими именно будут некоторые из этих улучшений. Самым заметным из них является тот факт, что боевые сцены в Hellblade 2 будут полностью сделаны с захватом движения. Это означает, что каждое движение главной героини Сенуа и врагов, с которыми она сражается во время боя, будет полностью основано на записанных выступлениях реальных актеров, а не на чистой анимации.

"Если все эти движения - бег, лазанье, драки - получены с помощью захвата движений, то они будут основаны на реалистичном исполнении", - говорит глава студии Ninja Theory Дом Мэтьюс. "Это будет выглядеть последовательно и реально".

Главной целью было сделать так, чтобы бой стал частью путешествия

Кроме того, Ninja Theory приняла решение сосредоточить все боевые столкновения в игре только на одном противнике за раз. В интервью GamesRadar постановщик Бенуа Макон сказал: "Мы выбрали бой один на один, потому что хотим, чтобы Сенуа чувствовала себя подавленной в каждом столкновении".

Senua's Saga: Hellblade 2 выйдет 21 мая для Xbox Series X/S и PC.