Ещё один инсайдер утверждает, то Senua's Saga: Hellblade 2 станет одной из следующих игр для Xbox, вышедших на PS5

Слухи о будущих играх Microsoft Xbox на PS5 продолжаются. Теперь настала очередь Senua's Saga: Hellblade 2, которая, по словам подкастера, выйдет на консоль текущего поколения от Sony.

Реь идёт о Riskit4TheBiskit, создателе подкаста Xbox Infinite, который говорит, что четыре разных источника по отдельности подтвердили ему, что существует порт Senua's Saga: Hellblade 2 для PS5. Как всегда напоминаем, что это всего лишь слухи, а не официальная информация. На данный момент у нас есть только слова этого подкастера (или почти, учитывая, что недавно гораздо более известный инсайдер Shpeshal Nick уже рассказал о Senua's Saga: Hellblade 2 на PS5).

Senua's Saga: Hellblade 2 в любом случае будет доступна на ПК и Xbox Series начиная с 21 мая 2024 года. Это новое приключение, вдохновленное исландской мифологией, вернет нас на место Сенуа, молодой женщины, которой вновь предстоит сражаться как с настоящими, так и мнимыми врагми. Игра также привлекла внимание своим визуальным качеством, которое, кажется, достигает невероятных технических высот.