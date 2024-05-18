Разработчики Men of War 2 не согласны с критикой от геймеров, которые уделили игре менее часа своего времени

15 мая долгожданная стратегия Men of War 2 наконец-то вышла в Steam, однако первые отзывы игроков оказались достаточно противоречивыми. Многие пользователи раскритиковали физику техники, посчитав её слишком «игрушечной» и нереалистичной. Также не всем пришлись по душе полоски здоровья над транспортными средствами и необходимость постоянного подключения к интернету, даже для одиночной кампании. Некоторые игроки жаловались на лаги и проблемы с подключением к серверам.
Разработчики из Best Way оперативно отреагировали на критику, призвав сообщество дать игре честный шанс и поделиться конструктивными отзывами для дальнейшего улучшения проекта. Студия подчеркнула, что не отвергает негатив, но просит игроков при оценке игры учитывать количество проведённого в ней времени, ведь для полноценных выводов явно недостаточно получаса, которых хватает лишь на одно сражение.
Также авторы пообещали в будущем добавить автономный режим для одиночной кампании, работа над которым уже ведётся. А для борьбы с техническими проблемами разработчикам необходима помощь сообщества — игроков призвали сообщать о багах на официальном сервере Discord и делиться там игровыми логами для более детального изучения ситуации.
Что касается визуальной составляющей, Best Way заявляет, что движок GEM RTS был значительно модернизирован со времён первых показов игры. В частности, было улучшено освещение с использованием физически обоснованного рендеринга и обновлены водные пространства.
Наконец, студия попросила тех, кому Men of War 2 уже понравилась, поддержать проект положительным отзывом в Steam. Разработчики подчеркнули, что создавали игру с прицелом на широкую аудиторию — от хардкорных фанатов стратегий до любителей одиночных кампаний и мультиплеера. И если кому-то не по душе, например, индикаторы здоровья танков в «соревновательном» режиме, то их всегда можно отключить в настройках или выбрать режим «Реализм».
Имеют тебя в зад, а ты жалуешься. Ты хоть часок потерпи что ли?:))))
Какая нафиг полоска здоровья над техникой ...Всё , игруля , Досвидули ...
Ещё один эксперт... Полоска "HP" это целостность корпуса. Техника по прежнему модульная, можно вынести движок, пушку, траки, экипаж. И всё это более ни менее можно починить в полевых условиях. А бреши в корпусе только отводом техники в тыл на ремонт. Позже, после ремонта можно снова вызвать её на поле боя. Те кто ноют просто альтернативно-одарённые, которые не разобравшись начинают ныть.
Да то что игровая механика связанная с техникой отсталась прежняя, только добавили возможность отводить технику в тыл для починки корпуса. Но недалёким похоже даже такие простые вещи не объяснить...
Вот это топ. Бесило раньше, что стоит чутка корпус поцарапать и после этого какой-нибудь тигр 2 за 1000 очков улетал в утиль.
Первую миссию можно за пол часа пройти и всё понять
Нет. Там полно режимов с разным геймплеем. Кампания слишком лёгкая что бы оценить.
Понимаю, конечно, что сегодня выходной день и многим не до игр, но.. Онлайн 2600 чел. спустя 3 дня после релиза - это пздц как мало. Даже у предыдущей части прямо сейчас 1700 чел. Возможно, с игрой действительно что-то не так.
А зачем такое вообще нужно было добавлять в изначально "серьёзную" стратегию? В том числе из-за подобных решений игру и бомбят в отзывах).
Это враки. Полоска "HP" это целостность корпуса. Техника по прежнему модульная, можно вынести движок, пушку, траки, экипаж. И всё это более ни менее можно починить в полевых условиях. А бреши в корпусе только отводом техники в тыл на ремонт; отступление. Позже, после ремонта можно снова вызвать её на поле боя. Те кто ноют просто альтернативно-одарённые, которые не разобравшись начинают ныть - казуалы.
Мне игра показалось нормальной. Да, с проблемами, но если разработчики будут развивать проект, то выйдет вполне неплохо. Просто нужно было не релизить сразу, а закинуть в Ранний Доступ с фидбэком и по более низкой цене. Тогда споров ещё меньше было бы
Игра прикольная разрушаемость бы ей более мощнее.
А что там не разрушается? САУшка выносит всё в шепки; дома, деревья, укрепления. Разве что горы целёхоньки)).
Я не удивлен, с В тылу врага 1-2 не сравнится я думаю, может через годик после доработок, если не забросят.
Потому что никто не понимает что это за игра, назвали бы по старому В Тылу Врага все бы вспомнили.
На торрентах будет поглядим, а так и нафиг не надо, лучшеб продолжение Сайлент Шторм сделали.
жалкая пародие на наземные бои в SW Empire At War.
Полоски здоровья? Да вы издеваетесь! На дворе 2024 год, а они полоски здоровья на технику вешают...
Не "полоски здоровья", а " шкала прочности"))
Наиграл уже 20 часов, игра отменная. Лишена многих болячек Gates of Hell: Ostfront. На релизе работает без нареканий, ни вылетов, ни зависаний. Контента полно.
Из существенных минусов английская озвучка, она ужасна!!! Кампания за ссср очень скучная и короткая, зато исторические миссии играются великолепно! Тем кто любит RTS и в частности GoH не стоит пропускать ни в коем случае, эти игры хорошо дополняют друг друга. А самое главное альтернатив нет, вообще нет. Не стоит слушать всяких турбопатри...иди...ов, ватников и прочих шезофриников.
Иди откисай, защитник. Скоро на завод
Чего? Защитник чего? У меня все части MoW есть и GoH, чего мне защищать то, болезный?)) Я играю и наслаждаюсь и делюсь впечатлениями с сирыми и убогими, а вы не цените, чё то злитесь)).
Режим завоевания с исследованиями есть ?