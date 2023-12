Shadow Gambit: The Cursed Crew получила поддержку модов в последнем обновлении

Разработчик Mimimi Games объявил, что уже вышло финальное обновление Shadow Gambit: The Cursed Crew, которое добавляет в игру инструменты для моддинга.

Студия заявляет, что она получала запросы на возможности моддинга в своих играх с момента выхода Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Студия попыталась поэкспериментировать с этой идеей в Desperados 3 с помощью чит-кодов для редактирования уровней. Однако, поскольку студия по сути закрывается, полноценные инструменты для моддинга Shadow Gambit: The Cursed Crew являются последней попыткой реализовать эту идею.

В рамках финальной серии контента студия выпустила два DLC для Shadow Gambit: The Cursed Crew — Yuki’s Wish и Zagan’s Ritual. Оба DLC приносят с собой новых персонажей, которых можно нанять в команду игрока, а также новые сюжетные миссии и уровни.

Shadow Gambit: The Cursed Crew доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.