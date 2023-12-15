Shadow Gambit: The Cursed Crew получила поддержку модов в последнем обновлении

В этой стелс-стратегии вы возглавите команду проклятых пиратов на призрачном корабле.

Вашей задачей будет поиск таинственных чёрных жемчужин, которые помогут вам сформировать свою «неживую» команду. Каждый член экипажа обладает собственной историей, характером и уникальными сверхъестественными способностями.

Исследуйте экзотические острова Тёмных Кариб. От мистических мест, наполненных магией проклятых душ, до тропических побережий и оживлённых пиратских поселений: каждый остров предлагает свои уникальные приключения и тайны.