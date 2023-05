На PlayStation 5 наконец-то устранили раздражающий баг с низкими текстурами в играх ©

PlayStation 5 с завидной регулярностью получает обновления разных размеров. Практически ежемесячно для консоли выходят патчи с улучшением производительности и стабильности система, однако разработчики крайне редко раскрывают детали таких апдейтов. У многих игроков может сложиться впечатления, что обновления ничего не меняют, но это не так. Недавно пользователи обнаружили, что последний патч для PlayStation 5 устранил крайне раздражительную ошибку с текстурами в играх.

На устранение давнего бага PS5 обратил внимание пользователь под ником almutama90. Во время повторного прохождения ремейка Shadow of the Colossus он обнаружил, что игра выглядит заметно лучше, чем было раньше. Как оказалось, дело было в текстурах. В одном из обновлений прошивки консоли была устранена проблема с правильным отображением текстур, когда они загружались в низком разрешении. После исправления, обновленная версия Shadow of the Colossus стала выглядеть заметно лучше и вот несколько сравнительных скриншотов до патча и после него:

Все текстуры отображаются корректно, нет странного мерцания текстур, как раньше - сообщает пользователь. У торчащих плиток на земле были текстуры очень низкого разрешения, они также были исправлены.

Пока улучшения были замечены в ремейке Shadow of the Colossus, который работает на PS5 по обратной совместимости с версии PS4. Вероятно, обновление консоли коснулось всех проектов, которые запускались с версии консоли прошлого поколения.