Ремастер Shadows of the Damned получил геймплейный тизер, а Suda51 намекнул на свою следующую игру ©

Сегодня компания Grasshopper Manufacturer выпустила в эфир свое шоу Grasshopper Direct, в котором рассказала о том, над чем сейчас работает разработчик.

Мы получили возможность еще раз взглянуть на Shadows of the Damned Remaster и услышать лакомый кусочек дополнительной информации. Игра (вероятно) выйдет на "всех актуальных платформах". Затем Grasshopper показала иллюстрацию от Пич Момоко к 25-й годовщине игры.

Далее в трансляции есть два трейлера к Pistol Yazkuza: The Video Game (наряду с собственным телесериалом) и Electric Thunder Tiger 14. Учитывая, что их сайты (electricthundertiger.wtf и pistolyakuzavideogame.wtf) ни к чему не приводят, скорее всего, что это шуточные проекты.

Тем не менее, в самом конце основатель студии Гоичи "Suda51" Суда представил быстрый взгляд на то, что, судя по всему, является следующей игрой студии. Это небольшая подсказка, но фанатам она наверняка понравится. Вы можете увидеть, что я имею в виду, на видео ниже на отметке 10:13.