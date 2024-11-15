Atlus выпустила демоверсию игры Shin Megami Tensei V: Vengeance

Atlus выпустила демоверсию игры Shin Megami Tensei 5: Vengeance, позволяющую игрокам оценить начало расширенной версии популярной RPG. Пока что доступный контент в демке ограничен, но весь прогресс можно перенести в полную версию игры.
Shin Megami Tensei V: Vengeance представляет собой улучшенную версию оригинальной игры с множеством улучшений и новой сюжетной линией. На её прохождение потребуется около 80 часов, что обещает захватывающее приключение для поклонников жанра.
Игра доступна на платформах PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S и PC. Также присутствуют субтитры на русском языке, что делает проект более доступным для отечественных игроков.
Денуву поставили на демку или снова забыли?
UPD:Да, стоит. Ну чтож рассходимся
Как вариант Ryujinx...
Так он всё уже, Нинка добралась и до него
Игры теперь не запускает?
Вот обожаю серию персона, но когда уже атлусы научатся в графику? 2024 год и даже в новой "Метафор" визуал как на ПС3...
Все делается под свич, сам понимаешь какое там г@внище железо
игра для 1% нетакусиков.))))))
А что тогда для 99% такусиков, Ассассин и Драгон Эйдж Веилгард ?
нетакусик вылез. и как давай этот калл защищать.