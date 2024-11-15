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Shin Megami Tensei 5: Vengeance 12.11.2021
Экшен, Ролевая
6.7 78 оценок

Atlus выпустила демоверсию игры Shin Megami Tensei V: Vengeance

butcher69
Новости

Atlus выпустила демоверсию игры Shin Megami Tensei 5: Vengeance, позволяющую игрокам оценить начало расширенной версии популярной RPG. Пока что доступный контент в демке ограничен, но весь прогресс можно перенести в полную версию игры.

Shin Megami Tensei V: Vengeance представляет собой улучшенную версию оригинальной игры с множеством улучшений и новой сюжетной линией. На её прохождение потребуется около 80 часов, что обещает захватывающее приключение для поклонников жанра.

Игра доступна на платформах PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S и PC. Также присутствуют субтитры на русском языке, что делает проект более доступным для отечественных игроков.

-5
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
agula98

Денуву поставили на демку или снова забыли?

UPD:Да, стоит. Ну чтож рассходимся

0
Despot_Aspid

Как вариант Ryujinx...

0
Нейтан Дрейк
0
Night Driving Avenger Despot_Aspid

Так он всё уже, Нинка добралась и до него

0
Нейтан Дрейк Night Driving Avenger

Игры теперь не запускает?

0
MetalGearStranding

Вот обожаю серию персона, но когда уже атлусы научатся в графику? 2024 год и даже в новой "Метафор" визуал как на ПС3...

0
-zotik-

Все делается под свич, сам понимаешь какое там г@внище железо

0
OPen man

игра для 1% нетакусиков.))))))

-5
Night Driving Avenger

А что тогда для 99% такусиков, Ассассин и Драгон Эйдж Веилгард ?

1
OPen man Night Driving Avenger

нетакусик вылез. и как давай этот калл защищать.

-1