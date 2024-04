Новая форма главного героя в свежем геймплейном трейлере Shin Megami Tensei 5: Vengeance

Компания Atlus опубликовала второй крупный трейлер грядущей обновленной пошаговой JRPG Shin Megami Tensei V: Vengeance. Были показаны различные сюжетные и геймплейные сцены, а также новая форма главного героя.

В новой версии пошаговой ролевой игры игрокам будет предложено два пути при начале игры. Оригинальный сюжетный маршрут Shin Megami Tensei 5, Canon of Creation, можно будет выбрать наряду с новым маршрутом Canon of Vengeance, "драматической историей о мести падших". Сюжет здесь будет примерно таким же, как в Canon of Creation, а во второй половине значительно расходиться с совершенно новой развязкой.

В новой сюжетной линии игроки познакомятся с новой героиней Ёко Хиромин, владеющей магией и поддерживающей главного героя в сражениях. Другие новые персонажи - Кадишту, четыре женщины-демона, стоящие в центре этой истории о мести угнетенных. Их предводительница, Лилит, называет главного героя Ключом Воскрешения.

Среди дополнительных улучшений геймплея - расширенное исследование локаций, новые взаимодействия с демонами и многое другое. Бог-демон Дагда из Shin Megami Tensei 4 Apocalypse и богиня-демон Коноханасакуя, заново проиллюстрированная дизайнером персонажей Масаюки Дои, появятся в качестве DLC-демона в день выхода игры. Их можно будет приобрести отдельно, а также в комплекте с Digital Deluxe Edition.

Владельцы оригинальной Shin Megami Tensei 5 на Nintendo Switch смогут перенести данные до трех демонов в Demon Compendium этой игры, а также получат бонусы за предыдущие игры, например, возможность получить различные полезные предметы в зависимости от пройденного маршрута.

Shin Megami Tensei 5: Vengeance выйдет для Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC через Windows и Steam 14 июня 2024 года.