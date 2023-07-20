Авторы хоррора Silent Hill: Ascension показали жутких и мерзких монстров ©

До конца этого года должна состояться премьера амбициозного интерактивного сериала под названием Silent Hill: Ascension от Genvid Entertainment и Konami, где пользователи смогут определить судьбу всех персонажей и написать собственный финал истории через решения. Проект обещает бережно воссоздать оригинальную атмосферу культовой серии Silent Hill, и в этом авторам сильно помогает жуткий дизайн монстров.

Студия Genvid Entertainment опубликовала в открытый доступ детальные концепты созданных для Silent Hill: Ascension существ. Эти монстры не просто обладают пугающим дизайном, в их внешнем виде прослеживается воссоздание самых мерзких кошмаров.

По словам создателей проекта, дизайн существ был сильно вдохновлен эстетикой Traumacore. Для тех, кто не знаком с данным понятием, это особый вид иллюстраций, где их авторы воссоздают свои переживания, эмоциональные и даже физиологические травмы. Существа в Silent Hill: Ascension часто являются проекциями из мыслей главных героев. Характер и внешний вид этих существ также связаны с особым окружением, что иногда может создать невероятно ужасающий визуальный контраст.