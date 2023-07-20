Авторы хоррора Silent Hill: Ascension показали жутких и мерзких монстров

До конца этого года должна состояться премьера амбициозного интерактивного сериала под названием Silent Hill: Ascension от Genvid Entertainment и Konami, где пользователи смогут определить судьбу всех персонажей и написать собственный финал истории через решения. Проект обещает бережно воссоздать оригинальную атмосферу культовой серии Silent Hill, и в этом авторам сильно помогает жуткий дизайн монстров.
Студия Genvid Entertainment опубликовала в открытый доступ детальные концепты созданных для Silent Hill: Ascension существ. Эти монстры не просто обладают пугающим дизайном, в их внешнем виде прослеживается воссоздание самых мерзких кошмаров.
По словам создателей проекта, дизайн существ был сильно вдохновлен эстетикой Traumacore. Для тех, кто не знаком с данным понятием, это особый вид иллюстраций, где их авторы воссоздают свои переживания, эмоциональные и даже физиологические травмы. Существа в Silent Hill: Ascension часто являются проекциями из мыслей главных героев. Характер и внешний вид этих существ также связаны с особым окружением, что иногда может создать невероятно ужасающий визуальный контраст.
Лучшеб оригинальными СХ вдохновлялись.
Жуткий и мерзкий - разве не слова синонимы?
Для меня жуткий это страшный, а мерзкий это тошнотворный, на которого противно смотреть.
Мангал на голове?
Да не-е-е, по-настоящему блевотно-мерзкую игру где тебя чуть ли не появляются реальные позывы блевануть от мерзости на экране, разработчики игр не осмелятся создать, всё же несмотря на взрослый рейтинг все и так понимают, что в эти игры играют и дети и подростки, так что это рейтинг условно взрослый чем соответствует самому себе.