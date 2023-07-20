Silent Hill: Ascension 2023 г.
6.2 17 оценок

Авторы хоррора Silent Hill: Ascension показали жутких и мерзких монстров

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Gutsz
Новости

До конца этого года должна состояться премьера амбициозного интерактивного сериала под названием Silent Hill: Ascension от Genvid Entertainment и Konami, где пользователи смогут определить судьбу всех персонажей и написать собственный финал истории через решения. Проект обещает бережно воссоздать оригинальную атмосферу культовой серии Silent Hill, и в этом авторам сильно помогает жуткий дизайн монстров.

Студия Genvid Entertainment опубликовала в открытый доступ детальные концепты созданных для Silent Hill: Ascension существ. Эти монстры не просто обладают пугающим дизайном, в их внешнем виде прослеживается воссоздание самых мерзких кошмаров.

По словам создателей проекта, дизайн существ был сильно вдохновлен эстетикой Traumacore. Для тех, кто не знаком с данным понятием, это особый вид иллюстраций, где их авторы воссоздают свои переживания, эмоциональные и даже физиологические травмы. Существа в Silent Hill: Ascension часто являются проекциями из мыслей главных героев. Характер и внешний вид этих существ также связаны с особым окружением, что иногда может создать невероятно ужасающий визуальный контраст.

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Silent Hill: Ascension
2023 г.
Комментарии: 5
Ваш комментарий
tvorog8088

Лучшеб оригинальными СХ вдохновлялись.

2
kolinmah

Жуткий и мерзкий - разве не слова синонимы?

1
KnDiman

Для меня жуткий это страшный, а мерзкий это тошнотворный, на которого противно смотреть.

1
cuckold

Мангал на голове?

0
Maksimys Flether

Да не-е-е, по-настоящему блевотно-мерзкую игру где тебя чуть ли не появляются реальные позывы блевануть от мерзости на экране, разработчики игр не осмелятся создать, всё же несмотря на взрослый рейтинг все и так понимают, что в эти игры играют и дети и подростки, так что это рейтинг условно взрослый чем соответствует самому себе.

0