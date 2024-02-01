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Silent Hill: The Short Message 31.01.2024
Выживание, Ужасы
3.7 3 оценки

Konami официально представила, и тут же выпустила, Silent Hill: The Short Message

butcher69
Новости

После долгих лет слухов Konami наконец-то анонсировала Silent Hill: The Short Message, игру в жанре психологического ужаса от первого лица для PS5. Она доступна уже сейчас и совершенно бесплатна для скачивания. Но пока только на консолях. Смотрите релизный трейлер ниже.

В центре внимания The Short Message - Анита в странном многоквартирном доме с тревожными посланиями повсюду. В этом месте, по слухам, происходят самоубийства, и вскоре за Анитой начинает охотиться странный монстр, поскольку происходит все больше сверхъестественных событий. В чем заключается ее миссия, и почему ее подруга Майя говорит ей, что она не может уйти, пока не найдет "это"?

Хорошая новость - нам не придется ждать, чтобы узнать это, ведь Silent Hill: The Short Message уже доступна для игры. Судя по рейтингу Австралийского классификационного совета, в игре сочетаются сцены от первого и третьего лица, а геймплей сосредоточен на исследовании. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше подробностей об игре в ближайшие дни и получить дополнительные анонсы от State of Play.

16
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Петр Стрельцов

Уроды Конами, сделали какую то инди мочу для дурака Куплинова, и выдают этот бред за часть культовой серии, ПАРАЗИТЫ..

3
Сyberpunk

уже качаю. 12 гигов. даже ру сабы есть!

2
Дроникс

Какой то уже бред,а не Сайлент Хилл!

1
igrovoy

Silent House

0
-Zion-

Чёт видел чел прошёл и говорит что игра про кибербуллинг и лесбух. И вообще соевый кал.

0
Nike090

Это Мия Кхалифа?

0
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

👍👌

0
Eikiti

Не нашел на PS5 в сторе

-2
Mersedy

Поищи ещё раз, я уже скачиваю.

-1
DANTE FAIR

в ру сторе её нет, мне пришлось польский акк создавать. турецкий геморный, только с впн. сейчас скачивается.

0
Мур Мур lamour

Выглядит как инди игра за 149 рублей

-12
-Zion-
игра за 149 рублей

Она вообще бесплатная и на 2 часа.

0