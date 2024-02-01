Konami официально представила, и тут же выпустила, Silent Hill: The Short Message

После долгих лет слухов Konami наконец-то анонсировала Silent Hill: The Short Message, игру в жанре психологического ужаса от первого лица для PS5. Она доступна уже сейчас и совершенно бесплатна для скачивания. Но пока только на консолях. Смотрите релизный трейлер ниже.

В центре внимания The Short Message - Анита в странном многоквартирном доме с тревожными посланиями повсюду. В этом месте, по слухам, происходят самоубийства, и вскоре за Анитой начинает охотиться странный монстр, поскольку происходит все больше сверхъестественных событий. В чем заключается ее миссия, и почему ее подруга Майя говорит ей, что она не может уйти, пока не найдет "это"?

Хорошая новость - нам не придется ждать, чтобы узнать это, ведь Silent Hill: The Short Message уже доступна для игры. Судя по рейтингу Австралийского классификационного совета, в игре сочетаются сцены от первого и третьего лица, а геймплей сосредоточен на исследовании. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше подробностей об игре в ближайшие дни и получить дополнительные анонсы от State of Play.