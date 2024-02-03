Silent Hill: The Short Message получила первые оценки - издания и игроки не понимают зачем Konami вообще выпустила это

1 февраля в рамках презентации State of Play, компания Konami анонсировала и тут же выпустила в релиз небольшую 2-х часовую бесплатную игру Silent Hill: The Short Message. По всей видимости издатель таким образом планировал привлечь внимание к серии и порадовать фанатов перед предстоящим ремейком Silent Hill 2 и Silent Hill f, но в итоге все получилось наоборот.
Журналисты и игроки поставили оценки проекту: средний балл игры на Metacritic составил 50 баллов, на Opencritic - 53 балла и 6,6 балла игра получила от пользователей. Игру ругают за геймплей, историю, отсутствие боевой системы как таковой, и то, что 12-летнее ожидание фанатов новой игры в серии Silent Hill по итогу вылилось в такой короткий проходной проект. В плюсы игры записывают лишь то, что она бесплатная и местами атмосферная.
Никто не понял зачем издатель вообще выпустил такую посредственную игру, которая даже не имеет прямого отношения к серии Silent Hill, и причислил её к известной франшизе. Фанаты шутят, что данный проект тоже следовало назвать Silent Hill f. При этом игроки отмечают, что данный проект лишь еще сильнее увеличил их и без того большие опасения касательно качества готовящихся проектов в серии SIlent Hill.
Релиз Silent Hill: The Short Message состоялся на PS5.
Вся игра это социальный посыл о кибербулинге, самоубийствах, страданиях девочек подростков которых никто не понимает, как над ними издеваются в интернете, как мало лайков. Как важно видеть и помогать таким персонам, об этом сразу прям написано когда интро начинается. Ну и конечно девочки подростки это лесбиянки.
Сразу видно для фанатов делали. Какой же кринж.
Дно бесконечное
Терпим карлики че.
Так бесплатно же :)