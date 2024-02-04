Создатели Silent Hill: The Short Message хотели бы перенести всю сагу на современные платформы

Konami "потенциально может выпустить" серию Silent Hill на консолях текущего поколения. Об этом говорится в одном из пяти коротких документальных фильмов, которые Konami выложила на YouTube в ночь выхода The Short Message.
В четвертом ролике дизайнер уровней, работавший над The Short Message, рассказал, что Konami изначально обратилась к команде Hexadrive - студии, которая в основном занималась портами старых игр, пока не помогла внутренней команде Konami разработать The Short Message - "для потенциального переноса серии Silent Hill".
Рика Миятани, директор Hexadrive по дизайну уровней, заявила, что студия обратилась к Konami после неудачного предложения стать гендиректором ремейка Silent Hill 2. Как мы знаем, Konami отклонила это предложение в пользу польского хоррор-разработчика Bloober Team, но Миятани утверждает, что только через полгода Konami снова вышла на связь, чтобы обсудить The Short Message.
Все, кто участвовал в обсуждении, включая меня, были большими поклонниками Silent Hill, так что внутри мы начали разговор и сказали, что порты тоже были бы неплохими, но что мы действительно хотели бы видеть, так это ремейк Silent Hill для консолей текущего поколения.
Konami не подтвердила ни одного другого ремейка из великой серии, и странно, что они оставили такой комментарий в видео. В любом случае, это не подтверждение, а лишь факт, что разработчик, активно сотрудничающий с Silent Hill, проявил интерес. Посмотрим в будущем, как будут развиваться события.
Не надо, этот высер насмешка над серией. В нем нет ничего от Сайлент Хилла, это Лайф оф Стрендж с элементами хоррора, буллинг, шейминг, харассмент... Ну или проще, ребенок терпила, которого все ненавидят и дома и в школе, и об этом вся игра. Еще быть проще, это полное дерьмо.
Та ну его..Давайте лучше Ремейк "Один в темноте 2008г" и "Дино Кризис" 1 и 2 часть.
По всей видимости конами не знает в каком направлении развивать серию и поэтому подкидывает общественности подобные проекты и смотрит на их реакцию...
Если только ремастеры 1-4 части в одном комплекте. Такое можно купить.
Да ?, а штанишки вам не подтянуть, что бы ваши тощие жопки не склеились...
Только не они! Им вообще противопоказано притрагиваться к разработке!
Всё познается в сравнениях. А прикинь если бы они переосмыслили сх2. Джеймс рехнулся из-за того что ему лайк не поставили. Анжела приехала продвигать фем пауер ценности потому что её булил брат с папкой. А Эдди топил за боди позитив... Кто там говорил, что у блуберов плохо получается...