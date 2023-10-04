ARPG в стиле аниме Silent Hope вышла для ПК и Nintendo Switch ©

Сегодня Marvelous Europe выпустила свою интригующую новую ролевую игру «Silent Hope» для Nintendo Switch в Европе и Австралии, а также для ПК с ОС Windows в Steam по всему миру благодаря XSEED Games.

В ознаменование выхода игры «Официальный мировой путеводитель» по Silent Hope получил последнее обновление, расширяющее богатство доступной игровой и лор-информации новыми советами по стратегии, которые помогут игрокам подготовиться к их первым приключениям в Бездне.

Silent Hope возвращает нас к славным дням изометрических исследований подземелий, но с современным оттенком. Игроки возьмут на себя роль семи необычных героев, каждый со своим уникальным оружием, отдельным боевым стилем и небоевой профессией, проводя дни, сражаясь с врагами и собирая материалы в Бездне, прежде чем вернуться в базовый лагерь, чтобы заняться творчеством и отдохнуть для их следующее приключение.

Каждое путешествие в Бездну будет новым опытом, а процедурно созданные макеты гарантируют, что никакие две экспедиции в таинственные пещеры внизу не будут одинаковыми. Чем глубже погружаются герои, тем больше о мире, который когда-то был, они откроют, и тем большие награды (и испытания) они найдут.

Действие Silent Hope происходит на некогда мирной земле, которую заставил замолчать бывший король, который украл у людей речь, прежде чем сбежать в бесконечную пропасть, известную как Бездна. После этих событий принцесса, оплакивая действия своего отца, плакала, пока ее не погребла волшебная слеза.

Теперь, спустя годы после того, как эти события стерлись из памяти, семь героев наполняются новыми силами и тянутся к Принцессе; и чтобы освободить ее, им придется отправиться в глубины Бездны, чтобы найти давно потерянного Короля и освободить Принцессу из ее кристальной тюрьмы.