Релиз адвенчуры Simon the Sorcerer Origins перенесли на 2024 год ©

Издатель Leonardo Interactive и разработчик Smallthing Studios посовещались да и перенесли релиз point-and-click адвенчуры Simon the Sorcerer Origins с ранее запланированного окна выпуска 2023 года на 2024 год. Причины переноса не разглашаются. Вполне возможно, девелоперам потребовалось больше времени на полировку проекта. А может, всему виной продолжающиеся катаклизмы в развлекательной индустрии — в том числе забастовки актеров и сценаристов.

Simon The Sorcerer Origins — официальный приквел легендарной приключенческой саги о Саймоне-волшебнике. Саймон — упрямый и строптивый подросток (может быть, даже СЛИШКОМ строптивый для этого унылого мира). Его родителям приходится переехать, поскольку его (ЗА ПУСТЯК!!) исключили из школы. Новое небо, на которое так приятно смотреть, новый дом, новая комната, и тут происходят странные события в загадочных местах между временем и пространством (это еще принято называть «ускоренным развитием сюжета»). Они (снова) переносят Саймона в волшебный мир, где правят могущественные колдуны и живут странные существа.