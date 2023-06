Официально анонсировано дополнение с лошадьми для The Sims 4 ©

Утечка The Sims 4 Horse Expansion теперь стала официальной благодаря официальному анонсу. The Sims 4 Horse Ranch было подтверждено в качестве следующего пакета расширения с датой выпуска 20 июля. Это будет 14-й пакет расширения в серии The Sims 4. Как обычно с DLC для The Sims 4, Horse Ranch будет доступен для ПК, Mac, PlayStation 4 и 5, а также Xbox One и Xbox Series X/S.

Расширение Horse Ranch — это первый контент, который будет добавлен в рамках нового сезона «Возьми поводья» в The Sims 4, который продлится до сентября. Другой новый контент в рамках этого сезона включает в себя два новых комплекта, хотя они еще не раскрыты.

Лошади, очевидно, являются главной новой особенностью в The Sims 4 Horse Ranch. Вы сможете заботиться о них, общаться с ними, кататься на них и тренироваться. Кроме того, как и кошки и собаки из дополнения Cats and Dogs, лошади полностью настраиваются. У лошадей также могут быть жеребята. Лошади имеют разные черты и могут изучать 4 разных навыка: ловкость, выносливость, прыжки и темперамент. Вы можете тренировать своих лошадей, а затем участвовать в соревнованиях, чтобы выиграть призы.

На Horse Ranch есть нечто большее, чем просто лошади. Как и во многих дополнениях The Sims 4, здесь есть новый мир для игры: Честнат-Ридж, красивый деревенский открытый мир, вдохновленный американским Западом. В Честнат-Ридж есть процветающий город с баром, танцевальным залом и центром верховой езды. Ваши симы также смогут устраивать встречи на ранчо с приготовлением пищи и танцами, а также день животных на ранчо.

Ваши симы могут владеть собственным ранчо с огромным участком земли в прерии, где они могут заботиться о очаровательных мини-козочках и овцах и жить в хижине или на ферме. Ранчо будет функционировать так же, как и в реальной жизни, с настоящей работой на ранчо, такой как уборка за лошадьми и приготовление еды для кормления лошадей, стрижка мини-овец и доение мини-коз. Вы даже можете нанять рабочих ранчо.