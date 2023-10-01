В отечественном аналоге The Sims персонажей будут преследовать по УК РФ

В отечественном аналоге The Sims персонажи должны будут отвечать за свои поступки, рассказал «Газете.Ру» первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
«В игре важно отразить основы гражданского законодательства, поднять темы налогообложения, оплаты коммунальных услуг, открытия ИП, кредитования, заключения браков и оформления пособий. Хорошо бы отобразить также проблему коррупции и противодействия ей. Должна быть у игроков и возможность совершать противоправные действия, за которыми будет следовать наказание — согласно уголовному или административному кодексам. Прописать можно также и реакции окружающих на преступления: потеря авторитета, общественного статуса. От крайней жестокости лучше отказаться», — отметила она.
По ее мнению, действие «русской The Sims» должно происходить в нескольких локациях. Среди них должны быть и райцентр, и глухая деревня, а в профессиях игроков обещают не ограничивать.
«Считаю, что, как и в играх серии The Sims, могут быть добавлены несколько локаций: и город-миллионник, и небольшой районный центр, и пригород, и глухая деревня. Кроме того, должно быть отображено и разнообразие культур и национальностей Российской Федерации. В выборе профессий лучше вообще не ограничивать. Тут важно познакомить с основами трудового законодательства, трудовыми правами и обязанностями. Дать понять, например, что работать вбелую надежнее и безопаснее, чем неофициально получать деньги в конверте. Рассказать о самозанятости. Это все мои идеи, с которыми можно и не согласиться. Важно, создавая свой аналог, сделать его не только правильным, но и интересным», — заключила депутат.
27 сентября группа депутатов Госдумы предложила правительству создать российскую версию компьютерного симулятора жизни The Sims. Она должна соответствовать традиционным для России ценностям.
Воскресенье только началось- а у меня уже передоз кринжатиной.
А в качестве наказания персонажа будут сажать на бутылку?
Скрепно. Главное, водки побольше.
я так понимаю все будут играть в оригинал
"Симс" для рабов.. До такого ещё додуматься надо.( Что творят..(
Наркоту подбрасывать будут?
пошло-поехало
у них не получится сделать, максимум 1/20 бюджета пойдет от настоящей симс и она все равно в дело не пойдет