Frogwares рассказала подробности хоррора на выживание The Sinking City 2

Игра The Sinking City 2019 года стала солидным участником в растущем каталоге хоррор- и приключенческих игр, вдохновленных Лавкрафтом, которая позже стала более известна благодаря судебной тяжбе по поводу игры между разработчиком Frogwares и издателем Nacon. Frogwares в конечном итоге добилась успеха в этой битве, и во время последней презентации Xbox Partner Preview они объявили, что The Sinking City 2 находится в разработке.

Первый трейлер The Sinking City 2 демонстрирует более мрачный и суровый тон, и, по словам Frogwares, на этот раз они представляют полноценный хоррор на выживание (первая игра была скорее сверхъестественной детективной игрой). Хотя действие сиквела снова разворачивается в 1920-е годы, в нем будет задействован другой главный герой, а действие будет происходить в новом городе Аркхэм (вдохновленном произведениями Лавкрафта, а не Бэтмена). Игра также будет работать на Unreal Engine 5.

Вот немного больше информации о более насыщенном и ужасающем проекте, любезно предоставленной Сергеем Оганесяном из Frogwares.

«Сейчас основное внимание уделяется боям и исследованиям, а хоррор становится более заметным. Мы также собираемся быть умнее в дизайне городов, делая наш мир меньше, чтобы все было лучше. Мы усердно работали над тем, чтобы бои стали центральными в игре. Затем приходит дизайн врагов, обеспечивающий сильный визуальный элемент ужаса. Вдобавок ко всему, наш дизайн уровней, история и дизайн мира больше склоняются к ужасам, так что в целом это гораздо более сильный толчок в этом направлении».

Интересно, что детективная работа не будет удалена из игры, но она будет необязательной и будет использоваться для открытия новых путей и способов решения проблем.

«Что касается детективной работы, то она все еще существует, но теперь обновленная система делает ее необязательной. Теперь игроки могут исследовать улики, зная, что взамен они могут получить информацию, которая поможет им действовать по-другому. Например, участие в дополнительном расследовании может дать информацию о том, как ослабить грозного босса, или помочь вам найти альтернативный маршрут, о котором вы даже не подозревали. Конечно, вы могли бы прогрессировать и без этих знаний, но потенциально это будет проще или интереснее, основываясь на полученной вами информации».

The Sinking City 2 появится на ПК, Xbox Series X/S и PS5 где-то в 2025 году.