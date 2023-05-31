Представлены официальные системные требования для ПК милитари-шутера Six Days in Fallujah

Victura объявила, что этап раннего доступа к Six Days in Fallujah начнется 22 июня. Чтобы отпраздновать это объявление, издатель представил официальные системные требования игры для ПК..
Six Days in Falljuah будет тактическим шутером от первого лица. В игре будут процедурно сгенерированные миссии, основанные на реальных событиях Второй битвы за Эль-Фаллуджу в 2004 году во время войны в Ираке. Кроме того, разработчики планируют сделать самый аутентичный военный шутер на сегодняшний день.
Минимальные:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система
- ОС: Виндовс 10
- Процессор: Intel i5 7-го поколения или AMD Ryzen 5-2600
- ОЗУ: 8 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GTX 970 или AMD Radeon R9 390/AMD 580
- DirectX: версия 12
- Сеть: широкополосное подключение к Интернету
- Хранилище: 22 ГБ свободного места
- Звуковая карта: Direct-X совместимая
Рекомендуемые:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система
- ОС: Виндовс 11
- Процессор: Intel i7-8700 или AMD Ryzen 7-2700x
- ОЗУ: 12 ГБ
- Видеокарта: Nvidia RTX 2070 или AMD RX-5700XT
- DirectX: версия 12
- Сеть: широкополосное подключение к Интернету
- Хранилище: 22 ГБ свободного места
- Звуковая карта: Direct-X совместимая
Victura также поделилась дорожной картой игры.
«Six Days начинается с реалистичных тактических совместных миссий для 4 игроков, происходящих в первые дни вторжения в северной части города, где силы коалиции столкнулись с многочисленными повстанцами и несколькими гражданскими лицами. Со временем мы добавим в игру больше карт, времени суток и погоды, а также реальных сил специального назначения, оборудования и миссий.
Изначально Six Days предлагает совместную многопользовательскую игру «Люди против ИИ». По мере развития раннего доступа мы добавим опытных товарищей по команде ИИ, которые будут выполнять ваши приказы, а также гражданских лиц, которые могут значительно усложнить ситуацию.
Мы также начнем представлять некоторые миссии нашей сюжетной кампании во время раннего доступа. Эти миссии основаны на конкретных реальных историях и рассказаны присутствовавшими там американцами и иракцами».
Капец, помню еще в декабрьском номере Игромании за 2008 год читал про нее, а она до сих пор не вышла.