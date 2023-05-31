Six Days in Fallujah 22.06.2023
7.9 67 оценок

Представлены официальные системные требования для ПК милитари-шутера Six Days in Fallujah

©
monk70
Новости

Victura объявила, что этап раннего доступа к Six Days in Fallujah начнется 22 июня. Чтобы отпраздновать это объявление, издатель представил официальные системные требования игры для ПК..

Six Days in Falljuah будет тактическим шутером от первого лица. В игре будут процедурно сгенерированные миссии, основанные на реальных событиях Второй битвы за Эль-Фаллуджу в 2004 году во время войны в Ираке. Кроме того, разработчики планируют сделать самый аутентичный военный шутер на сегодняшний день.

Минимальные:

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система
  • ОС: Виндовс 10
  • Процессор: Intel i5 7-го поколения или AMD Ryzen 5-2600
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • Видеокарта: Nvidia GTX 970 или AMD Radeon R9 390/AMD 580
  • DirectX: версия 12
  • Сеть: широкополосное подключение к Интернету
  • Хранилище: 22 ГБ свободного места
  • Звуковая карта: Direct-X совместимая

Рекомендуемые:

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система
  • ОС: Виндовс 11
  • Процессор: Intel i7-8700 или AMD Ryzen 7-2700x
  • ОЗУ: 12 ГБ
  • Видеокарта: Nvidia RTX 2070 или AMD RX-5700XT
  • DirectX: версия 12
  • Сеть: широкополосное подключение к Интернету
  • Хранилище: 22 ГБ свободного места
  • Звуковая карта: Direct-X совместимая

Victura также поделилась дорожной картой игры.

«Six Days начинается с реалистичных тактических совместных миссий для 4 игроков, происходящих в первые дни вторжения в северной части города, где силы коалиции столкнулись с многочисленными повстанцами и несколькими гражданскими лицами. Со временем мы добавим в игру больше карт, времени суток и погоды, а также реальных сил специального назначения, оборудования и миссий.

Изначально Six Days предлагает совместную многопользовательскую игру «Люди против ИИ». По мере развития раннего доступа мы добавим опытных товарищей по команде ИИ, которые будут выполнять ваши приказы, а также гражданских лиц, которые могут значительно усложнить ситуацию.

Мы также начнем представлять некоторые миссии нашей сюжетной кампании во время раннего доступа. Эти миссии основаны на конкретных реальных историях и рассказаны присутствовавшими там американцами и иракцами».

ПК
1
1
Последние посты по игре Six Days in Fallujah
Милитари-шутер Six Days In Fallujah от создателей Halo и Destiny выйдет в раннем доступе 22 июня
Милитари-шутер Six Days In Fallujah от создателей Halo и Destiny выйдет в раннем доступе 22 июня
Новые геймплейные ролики из пре-альфа версии тактического шутера Six Days in Fallujah
Новые геймплейные ролики из пре-альфа версии тактического шутера Six Days in Fallujah
Спорный шутер от первого лица Six Days in Fallujah всё ещё в разработке
Спорный шутер от первого лица Six Days in Fallujah всё ещё в разработке
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Strelok325

Капец, помню еще в декабрьском номере Игромании за 2008 год читал про нее, а она до сих пор не вышла.

0