Военный шутер Six Days in Fallujah получил первое обновление контента Wargame ©

Six Days становится страшнее с обновлением Wargame. Повышенное напряжение благодаря настраиваемым миссиям, погоде и времени суток, вспышкам, песчаным бурям и новому игровому режиму: Wargame

Тактический шутер от первого лица Six Days in Fallujah от Victura и Highwire сегодня получил первый новый контент вместе с выпуском обновления Wargame. Благодаря совершенно новому игровому режиму: Wargame, а также погодным и временным циклам, ночным вспышкам, песчаным бурям, режиму FUBAR (сложный) и большему контролю над каждой миссией с помощью процедурных ползунков, Six Days in Fallujah — это совершенная симуляция неопределенности боя.

Последнее обновление содержит некоторые изменения, меняющие правила игры, в том числе:

Новый режим: Wargame

Wargame дает игрокам широкий контроль над параметрами миссии перед загрузкой в AO. Игроки теперь могут не только выбирать конкретные миссии и роли, но и настраивать множество условий боя, таких как время суток, погода, плотность застройки, положение ИИ и многое другое.

Вспышки

Новый ритмичный цикл темноты и света во время миссий: пучки ракет запускаются в небо и освещают район боевых действий, а затем медленно угасают. Будь осторожен! Фонарики и дульные вспышки предупреждают повстанцев о необходимости маневрировать против вас в темноте.

Песчаная Буря

Вашей самой большой угрозой больше не является искусственный интеллект противника, а пониженная видимость из-за частиц песка, пыли и мусора, а также сильного ветра – все это также портит вашу связь. Интенсивность песчаной бури зависит от процедурного броска и может даже прокатиться по АО в середине миссии. Как и в случае с Flares, следующая миссия не похожа ни на одну другую.

Высокая сложность (FUBAR)

Для каждой миссии теперь доступны самые неблагоприятные условия, что повышает интенсивность боя. Враги ИИ реализуют сложные стратегии и модели поведения. «Правила выживания» означают, что AAV не будет повторно появляться, а «Погибшие не разрешены» завершают миссию, когда кто-либо из вашей боевой группы убит.

Процедурные слайдеры

Игроки теперь могут контролировать длительность таймера или вообще его удалять, а также увеличивать или уменьшать численность зданий как внутри, так и снаружи, менять динамику миссий с внутренней охоты на малонаселенную перестрелку.

Ожидается, что Six Days in Fallujah останется в раннем доступе на ПК в течение одного года и будет, а полный выпуск для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S запланирован на конец 2024 года.