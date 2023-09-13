Игроки слили карту игрового мира с закрытой беты новой Skate ©

Разработчики из студии Full Circle вместе с Electronic Arts продолжают работать над новой игрой в культовой серии Skate. Следующая часть франшизы постепенно приближается к релизу, и теперь у нас есть первый взгляд на игровой мир. В сети слили первое изображение карты новой Skate.

Утечкой поделился пользователь с ником LetsTalkGaming. По его словам, на днях было запущено новое закрытое бета-тестирование Skate с несколькими нововведениями в игре. Одним из них оказался расширенный мир, где игроки могут кататься на скейтбордах.

Как можно заметить, глобальная карта новой Skate и наполнение самого мира еще находятся в процессе. Разработчикам предстоит добавить больше активностей в мир, а также улучшить его детализацию. Как отмечает автор утечки, новая карта полностью отличается от той, что была представлена на бета-тесте несколько месяцев назад. Игроки предполагают, что это часть другого района из огромного открытого мира, который должен быть на релизе.

Новая Skate создается для ПК и консолей. Разработчики обещают сделать её полностью бесплатной.