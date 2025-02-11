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skate. 2025 г.
Спорт
5.3 28 оценок

Разработчики Skate показали обновленную систему трюков

butcher69
Новости

Перезапуск культовой серии симуляторов скейтборда Skate от Electronic Arts запланирован на 2025 год, и разработчики из Full Circle продолжают делиться новыми подробностями. Недавно в видеообращении к фанатам они представили обновленную систему трюков, которая включает wallies, slappies и polejams.

Wallies позволяют скейтеру отталкиваться от стены, slappies — переходить в гринд, а polejams — использовать наклонные столбы для трюков. Эти механики делают катание еще более свободным и реалистичным.

Также в игре появится пре-винд, позволяющий закручивать тело перед вращением, и регулируемая скорость флипа, что добавит гибкости в исполнении трюков.

Ранний доступ к Skate уже близок, но пока доступен только для тестеров, зарегистрировавшихся на сайте EA.

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skate.
2025 г.
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