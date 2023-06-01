SkateBIRD получила новое обновление и версии для PlayStation 5 и PlayStation 4 ©

SkateBIRD, спортивная игра про птиц от Glass Bottom Games, вышла сегодня на PlayStation 5 и PlayStation 4 вместе с новым обновлением контента для Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, ПК в Steam, Itch.io и Amazon Luna.

Отправляйтесь на миссию, чтобы заново разжечь искру для катания на скейте в бывшем члене стаи, Энтони Хоуке, спрятанном за много миль в море. Продемонстрируйте высокие навыки полета на самом большом уровне игры, Skate Heaven. Покажите Энтони Хоуку, что сообщество, которое он когда-то любил, по-прежнему радужно, и помогите ему распушить перья, чтобы вернуть его на сцену.

Стремитесь к высоким баллам на шкале FANCY, набирайте очки за каждый кувырок, поворот и безупречное приземление. Дважды перепрыгивайте через коробки с пиццей, совершайте 720 сальто, бросая вызов гравитации, и выполняйте комбо, чтобы получить максимальное количество очков. Выполняйте головокружительные рывки, ловкие захваты и кикфлипы, выполняя смелые миссии, чтобы помочь нуждающимся друзьям. Если что-то пойдет не так, птица всегда может попробовать еще раз.

Каждая птица нуждается в моменте в центре внимания, и это проще, чем когда-либо, с новым режимом камеры Selfie Stick. Скейтеры с навыками могут использовать точное управление камерой, чтобы запечатлеть этот идеальный 360-градусный полет в воздухе под любым углом и навсегда сохранить совершенство.

Продемонстрируйте свою индивидуальность и стильно катайтесь на скейте с новыми вариантами настройки колес, досок и птиц. Включите в наушниках максимальную громкость и наслаждайтесь четырьмя новыми саундтреками, доступными на официальном мини-альбоме SkateBIRD, который уже доступен на Bandcamp, Spotify и iTunes.