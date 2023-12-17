По словам продюсера Skull and Bones, финальная версия - это баланс между пожеланиями сообщества и основами игры

Skull and Bones, новая пиратская игра с открытым миром от Ubisoft, как никогда близка к тому, чтобы поднять паруса и наконец-то отправиться в кругосветное путешествие. Вряд ли для кого-то станет новостью тот факт, что разработка Skull and Bones происходила с большими трудностями, поскольку с самого старта производства в 2013 году ее релиз откладывался целых шесть раз.
По словам продюсера Невена Дравински, эти переносы были результатом " изменений в направлении на протяжении многих лет", но в итоге студия смогла "бросить якорь" и организовать процесс, начав прислушиваться к отзывам сообщества.
Большая часть этих отзывов поступила от шести внутренних программ Ubisoft, состоящих из сотен или даже тысяч игроков - в зависимости от размера "билда" (то есть части игры), которую разработчики хотели протестировать в тот момент. Еще одним важным подспорьем стала череда закрытых бета-версий для более широкой аудитории. Все это позволило команде получить ценную информацию в виде полезных данных.
"Мы всегда стараемся понять, чего хотят игроки. Но мы все равно проводим мозговые штурмы с командой, чтобы упорядочить и рационализировать идеи. Мы смотрим, согласуется ли то, чего хотят игроки, с тем, что у нас уже есть в основе игры, например, с морскими баталиями и открытым миром. После чего мы пытаемся понять, чего хочет сообщество. Понимание того, почему игроки хотят или не хотят ту или иную механику или систему, помогло нам быстрее продвинуться в разработке", - пояснил Дравински.
Кроме того, продюсер рассказал, что за шесть лет разработки Skull and Bones прошла через руки нескольких дочерних студий Ubisoft - но он гарантирует, что в этом есть и что-то положительное, что добавило качества финальной версии игры. "Модель совместной разработки Ubisoft очень помогла нам. [...] Из-за этого нам действительно удалось сделать продукт лучше", - заключил он.
Релиз Skull and Bones запланирован на 16 февраля 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.