Новые скриншоты из будущего DLC Арканзас для American Truck Simulator - Горячие источники

Вы готовы к очередному просмотру предстоящего дополнения к игре Arkansas? Сегодня мы хотим показать вам несколько видов прекрасного города Хот-Спрингс, который дальнобойщики смогут посетить в этом дополнении к American Truck Simulator!
Хот-Спрингс, штат Арканзас, расположен в горах Уачита и может похвастаться захватывающей историей, переплетающейся с его природными термальными источниками. Источники, известные своими целебными свойствами, привлекли европейских поселенцев в 19 веке, превратив этот район в оживленный курортный городок. Конец 19-го и начало 20-го веков ознаменовались его пиком, когда горячие источники получили название American Spa.
Сегодня Хот-Спрингс, окруженный великолепным национальным парком Хот-Спрингс, остается райским уголком для отдыха. В прекрасно отреставрированных банях, расположенных в историческом и хорошо сохранившемся центре города, теперь можно насладиться современными спа-процедурами. Помимо термальных источников, Хот-Спрингс привлекает любителей активного отдыха: от пеших прогулок по национальному парку до неспешных круизов по близлежащим озерам. Благодаря разнообразным мероприятиям и фестивалям, проводимым в течение всего года, в этой очаровательной жемчужине Арканзаса всегда найдется, чем увлечь посетителей.
Водителей грузовиков ждет удовольствие, когда они будут проезжать по историческим улицам города, мимо знаковых достопримечательностей, пропитанных историей и очарованием. Путешествие может начаться с осмотра величественного отеля Arlington, самой знаковой исторической достопримечательности города, которая принимает гостей уже более ста лет. Затем вы можете посетить туристический центр и музей бани Фордайс и баню Мориса, которые свидетельствуют о расцвете Хот-Спрингс как одного из ведущих спа-центров.
Не пропустите живописную Центральную баптистскую церковь, величественную среднюю школу Хот-Спрингс, бывший госпиталь ВМС США и историческую Первую объединенную методистскую церковь. Но это еще не все, вы наверняка откроете для себя еще больше достопримечательностей в этом городе, как только выйдет дополнение к Арканзасу! Этот прекрасный спа-курорт полон исторических памятников, фонтанов, набережных, парков и множества складов, куда вы можете доставить товары.
Имейте в виду, что над этим дополнением еще ведется работа. Если вам понравилось дополнение Arkansas, обязательно добавьте его в свой список желаний Steam!