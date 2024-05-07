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Pathfinder: Wrath of the Righteous 02.09.2021
Адвенчура, Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези, Открытый мир
8.8 1 032 оценки

Последнее дополнение для Pathfinder: Wrath of the Righteous выйдет в июне

monk70
Новости

Сегодня разработчик Owlcat Games представила шестое и последнее расширение DLC для своей признанной критиками cRPG Pathfinder: Wrath of the Righteous. «Танец масок» вернет игроков туда, где все началось, в последнем любовном письме Рыцарю-командору и его верным спутникам. Дополнение выйдет 13 июня 2024 года для ПК и консолей.

Соберите спутников рыцаря-командора и вернитесь в город Кенабрес, разрушенный, а теперь восстановленный из пепла. Посетите фестиваль, отпразднуйте свои победы, пообщайтесь с друзьями и близкими, посмотрите фейерверк и сорвите планы злодеев, пытающихся испортить веселье.

Ключевые особенности «Танца масок» включают в себя:

  • Новое приключение, которое вернет вас в Кенабрес и за его пределы, включая новую крепость врага.
  • Персональные события для каждого компаньона — мы видели, как они дерутся, теперь пришло время посмотреть, как они отдыхают.
  • Новое романтическое событие с каждым романтичным спутником
  • Потусторонняя арена, где игроки смогут проверить свои силы против поистине мифических врагов.
  • 11 новых архетипов персонажей и новое оружие с возможностью переключения хвата с одноручного на двуручный.
  • Полностью озвученные диалоги

«Танец масок» будет доступен 13 июня 2024 года отдельно или как часть Season Pass 2 для PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG, а также macOS.

7
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
WittyOrvilleton

Явно поглядывали в сторону Балдура 3, когда Лариан расширили концовку, закатив прощальную вечеринку, что есть очень даже хорошо. Наконец выйдет таки что-то стоящее.

2
Knutt

Не. Содержимое этого длс они анонсировали ещё до релиза балды.

1
TheLokich

На самом деле это часто делают в завершении крупных трилогий или путешествий, можно сказать изюминка тех кто хочет на хорошей ноте их завершить.

0
Talendor3

отлично, как раз со всеми длс можно будет перепройти

1
TRADS80

Полностью озвученные диалоги на русском?

0
Lenyaants

Во, повод перепройти. Проходил на релизе, а сейчас уже +6 длс :)

0
Кей Овальд

Наконец-то игра выйдет полностью. Два года допиливали и набухивали контентом, хотя могли бы делать новую полноценную игру, качественно лучше и современней, а не топтаться на месте.

-1