Последнее дополнение для Pathfinder: Wrath of the Righteous выйдет в июне

Сегодня разработчик Owlcat Games представила шестое и последнее расширение DLC для своей признанной критиками cRPG Pathfinder: Wrath of the Righteous. «Танец масок» вернет игроков туда, где все началось, в последнем любовном письме Рыцарю-командору и его верным спутникам. Дополнение выйдет 13 июня 2024 года для ПК и консолей.
Соберите спутников рыцаря-командора и вернитесь в город Кенабрес, разрушенный, а теперь восстановленный из пепла. Посетите фестиваль, отпразднуйте свои победы, пообщайтесь с друзьями и близкими, посмотрите фейерверк и сорвите планы злодеев, пытающихся испортить веселье.
Ключевые особенности «Танца масок» включают в себя:
- Новое приключение, которое вернет вас в Кенабрес и за его пределы, включая новую крепость врага.
- Персональные события для каждого компаньона — мы видели, как они дерутся, теперь пришло время посмотреть, как они отдыхают.
- Новое романтическое событие с каждым романтичным спутником
- Потусторонняя арена, где игроки смогут проверить свои силы против поистине мифических врагов.
- 11 новых архетипов персонажей и новое оружие с возможностью переключения хвата с одноручного на двуручный.
- Полностью озвученные диалоги
«Танец масок» будет доступен 13 июня 2024 года отдельно или как часть Season Pass 2 для PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG, а также macOS.
Явно поглядывали в сторону Балдура 3, когда Лариан расширили концовку, закатив прощальную вечеринку, что есть очень даже хорошо. Наконец выйдет таки что-то стоящее.
Не. Содержимое этого длс они анонсировали ещё до релиза балды.
На самом деле это часто делают в завершении крупных трилогий или путешествий, можно сказать изюминка тех кто хочет на хорошей ноте их завершить.
отлично, как раз со всеми длс можно будет перепройти
Полностью озвученные диалоги на русском?
Во, повод перепройти. Проходил на релизе, а сейчас уже +6 длс :)
Наконец-то игра выйдет полностью. Два года допиливали и набухивали контентом, хотя могли бы делать новую полноценную игру, качественно лучше и современней, а не топтаться на месте.