Последнее дополнение для Pathfinder: Wrath of the Righteous выйдет в июне

Сегодня разработчик Owlcat Games представила шестое и последнее расширение DLC для своей признанной критиками cRPG Pathfinder: Wrath of the Righteous. «Танец масок» вернет игроков туда, где все началось, в последнем любовном письме Рыцарю-командору и его верным спутникам. Дополнение выйдет 13 июня 2024 года для ПК и консолей.

Соберите спутников рыцаря-командора и вернитесь в город Кенабрес, разрушенный, а теперь восстановленный из пепла. Посетите фестиваль, отпразднуйте свои победы, пообщайтесь с друзьями и близкими, посмотрите фейерверк и сорвите планы злодеев, пытающихся испортить веселье.

Ключевые особенности «Танца масок» включают в себя:

Новое приключение, которое вернет вас в Кенабрес и за его пределы, включая новую крепость врага.

Персональные события для каждого компаньона — мы видели, как они дерутся, теперь пришло время посмотреть, как они отдыхают.

Новое романтическое событие с каждым романтичным спутником

Потусторонняя арена, где игроки смогут проверить свои силы против поистине мифических врагов.

11 новых архетипов персонажей и новое оружие с возможностью переключения хвата с одноручного на двуручный.

Полностью озвученные диалоги

«Танец масок» будет доступен 13 июня 2024 года отдельно или как часть Season Pass 2 для PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG, а также macOS.