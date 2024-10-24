Владимир Паляница подарил свой голос казаку в обновлённой озвучке "Смуты"

Создатели экшена «Смута» продолжают делиться результатами работы над обновлённой озвучкой. На этот раз разработчики показали, как будет звучать казак Кирша в исполнении Владимира Паляницы, известного по озвучке Ривера Уорда в Cyberpunk 2077. В свежем ролике можно услышать сцену встречи героя с волками из начала игры.

Также напомним, что совсем недавно команда уже радовала своих поклонников роликом, где представила озвучку других ключевых персонажей — Юрия Милославского и Анастасии.