Владимир Паляница подарил свой голос казаку в обновлённой озвучке "Смуты"

Создатели экшена «Смута» продолжают делиться результатами работы над обновлённой озвучкой. На этот раз разработчики показали, как будет звучать казак Кирша в исполнении Владимира Паляницы, известного по озвучке Ривера Уорда в Cyberpunk 2077. В свежем ролике можно услышать сцену встречи героя с волками из начала игры.
Также напомним, что совсем недавно команда уже радовала своих поклонников роликом, где представила озвучку других ключевых персонажей — Юрия Милославского и Анастасии.
Паляница...казаки... Хм...
Доят до последнего эту парашу. Выжимают бюджет до последней капли. Да да конечно, изменённая озвучка это вот прям самое то чего не хватало игре. Всё в ней было безупречно, но вот только озвучка малость хромала и поэтому игра не дотягивала до шедевра.
Запросили ещё бабла с общей казны, чтобы распилить, а менять озвучку так или иначе самое лёгкое из этого. Всего лишь голоса записать, да файлы подкинуть с заменой. Это вам не геймлпей перелопачивать или сюжет менять.
Ну тобишь когда все требовали новую озвучку и плевались от имеющейся это норм, авторы козлы.
Когда разрабы взяли и начали менять озвучку - тоже разрабы козлы?
Ну решили поменять, че бубнить то, игра от этого хуже не будет, может и доведут рано или поздно до ума
У игры озвучка - не основная проблема. Основная проблема у игры - это сама игра.
Помнится, персонал ныл, что ему надо процент к зп прикрутить. Прикрутили. С одним условием - небольшая аттестация. Добровольная. Ныть перестали. Но аттестовываться как-то не хотели. Бегали за ними - заставляли получить лишние деньги к ЗП
Ты уверен, что плевались только из-за озвучки?
Речь тут сейчас не о том, о чём еще плевались, а о озвучке.