Авторы "Смуты" показали первый ролик с новой озвучкой

Разработчики «Смуты» представили небольшой диалог с обновлённой озвучкой. В коротком ролике можно услышать новые голоса главного героя Юрия и Анастасии. Напомним, что о планах по переозвучке первым заговорил актёр Егор Васильев в начале октября, а чуть больше недели назад создатели игры официально подтвердили эту информацию, сообщив, что записью займётся студия «Бука».
Вдобавок ко всему, команда Cyberia Nova готовит изменения в сценарии и диалогах. Правда, конкретных подробностей о грядущих правках разработчики пока не раскрывают.
Реально? ну все идем качать) крутая игра теперь (НЕТ)
// Максим Сидоров
// Евгений Евгений
Лучше бы рядом две включили, что б сравнить. А так сам нашел, послушал, Юра прямо заметно лучше стал, тут без вопросов.
// Глеб Глебов
Бюджет осваивают
У боярыни голос поставленный, сладкий....ей бы в опере петь а не по грязи лазить. Юрик под стать....вылизано до карамельного глянца. Аж до.....
Опять на наши налоги?
// Сергей Зорин
А где защитники игрульки с напоминанием о бюджете Ведьмака 3-его???!!)))