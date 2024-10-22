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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.1 1 734 оценки

Авторы "Смуты" показали первый ролик с новой озвучкой

Lunersun
Новости

Разработчики «Смуты» представили небольшой диалог с обновлённой озвучкой. В коротком ролике можно услышать новые голоса главного героя Юрия и Анастасии. Напомним, что о планах по переозвучке первым заговорил актёр Егор Васильев в начале октября, а чуть больше недели назад создатели игры официально подтвердили эту информацию, сообщив, что записью займётся студия «Бука».

Официально: авторы "Смуты" обновят озвучку и внесут ряд изменений в сценарий и диалоги

Вдобавок ко всему, команда Cyberia Nova готовит изменения в сценарии и диалогах. Правда, конкретных подробностей о грядущих правках разработчики пока не раскрывают.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
RickeyIMBA

Реально? ну все идем качать) крутая игра теперь (НЕТ)

2
Пользователь ВКонтакте

// Максим Сидоров

1
Пользователь ВКонтакте

// Евгений Евгений

0
VenomTRat

Лучше бы рядом две включили, что б сравнить. А так сам нашел, послушал, Юра прямо заметно лучше стал, тут без вопросов.

0
Пользователь ВКонтакте

// Глеб Глебов

0
canteexnik

Бюджет осваивают

0
MORDORR

У боярыни голос поставленный, сладкий....ей бы в опере петь а не по грязи лазить. Юрик под стать....вылизано до карамельного глянца. Аж до.....

0
PeaceDuke72

Опять на наши налоги?

0
Пользователь ВКонтакте

// Сергей Зорин

0
Stasonich_spb

А где защитники игрульки с напоминанием о бюджете Ведьмака 3-его???!!)))

0