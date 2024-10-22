Авторы "Смуты" показали первый ролик с новой озвучкой

Разработчики «Смуты» представили небольшой диалог с обновлённой озвучкой. В коротком ролике можно услышать новые голоса главного героя Юрия и Анастасии. Напомним, что о планах по переозвучке первым заговорил актёр Егор Васильев в начале октября, а чуть больше недели назад создатели игры официально подтвердили эту информацию, сообщив, что записью займётся студия «Бука».

Вдобавок ко всему, команда Cyberia Nova готовит изменения в сценарии и диалогах. Правда, конкретных подробностей о грядущих правках разработчики пока не раскрывают.