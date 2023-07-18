Обзорный трейлер 10-го сезона SnowRunner, который добавляет в игру новый транспорт и локации ©

Продвинутый симулятор бездорожья SnowRunner от разработчиков из студии Saber Interactive продолжает расширяться. Сегодня игра отмечает запуск уже 10-го сезона под названием "Fix & Connect", где игрокам дадут возможность принять участие в восстановлении инфраструктуры Британской Колумбии, которая пострадала от сильного урагана. В честь этого события авторы проекта презентовали обзорный трейлер сезона, в котором представлены главные нововведения.

Сезон "Fix & Connect" продолжает исследование канадского региона, отправляя игроков в Британскую Колумбию. Для прохождения событий будут доступны сразу две новых локации площадью 4 км². На отдаленном ландшафте, где расположены лесозаготовительные и лесопильные станции, фермы и элеваторы, а также рыболовные хозяйства, игрокам предстоит отправиться в самую глубь дикой природы и полюбоваться ее потрясающими видами. Одновременно с этим вам нужно будет заниматься восстановлением разрушенной инфраструктуры, для чего помогут два новых грузовика: Mack Defense M917A3 и Kenworth 963.

Новый сезон доступен бесплатно всем владельцам Year 3 Pass и Year 3 Anniversary Edition. Кроме того, для всех игроков будет доступно бесплатное обновление, добавляющее весь новый игровой контент на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.