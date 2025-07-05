Sonic Racing: CrossWorlds получила новый анимационный тизер

SEGA представила короткий, но насыщенный анимационный тизер будущей игры Sonic Racing: CrossWorlds, релиз которой состоится уже 25 сентября. В ролике всего 23 секунды, но они задают нужный тон: Соник и Наклз мчатся на высоких скоростях, соревнуясь на изогнутых, ярких трассах в духе лучших аркадных гонок.

Игра обещает стать не просто ещё одним представителем жанра, а настоящей гоночной аркадой нового поколения. Каждое состязание — это испытание: трассы будут динамически меняться от круга к кругу, бросая вызов не только реакции, но и стратегическому мышлению игроков. К тому же, гонки насыщены модификаторами и предметами, которые наделяют персонажей уникальными способностями — всё ради тактического разнообразия.

На старте в Sonic Racing: CrossWorlds будет 23 героя из вселенной Соника. Однако с помощью сезонных пропусков состав значительно расширится — до более чем 50 персонажей, включая героев Minecraft, Persona 5, Hatsune Miku, Like a Dragon и даже представителей Nickelodeon. Такой масштабный кроссовер делает игру потенциально одной из самых амбициозных в истории серии.

Релиз состоится на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а SEGA обещает, что игра будет отзывчивой, точной и насыщенной контентом. Ставка сделана на высокую реиграбельность, зрелищность и соревновательный азарт, который сможет соперничать с признанными лидерами жанра.