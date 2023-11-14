Фэнтезийный вестерн Soulslinger: Envoy of Death выйдет в раннем доступе в декабре

Шутер от первого лица в сеттинге альтернативного Дикого Запада с магией Soulslinger: Envoy of Death выйдет в раннем доступе на PC (Steam) 14 декабря, объявили издатель Headup Games и разработчик Elder Games. С демоверсией можно ознакомиться уже сейчас.
Релиз раннего доступа будет содержать только первую область и примерно треть всего запланированного контента. Вторая глава будет выпущена в раннем доступе позднее, а третья войдет в состав уже полной версии игры. Ожидается, что проект пробудет в разработке еще около года.
Игроки будут выступать в роли стрелка для борьбы с таинственной организацией «Картель», специализирующейся на захвате душ. Игроки смогут использовать различное огнестрельное оружие, сгенерированное на уровне случайным образом и пускаться в динамичные перестрелки перестрелки.
Будем фэнтэзировать
дичь какая то